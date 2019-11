Santiago Muñoz: "Hay equipos preguntando por mi"

El delantero de Santos confirmó que tiene ofertas de la Liga MX y equipos europeos.

Dentro de la talentosa camada de la Selección mexicana Sub 17, uno de los jugadores que más llamó la atención fue Santiago Muñoz, delantero de Santos que marcó el gol que fue premiado como el más bello del torneo.

El talento de Muñoz no ha pasado desapercibido, pues en entrevista para ESPN confesó que ya tendría clubes interesados en sus servicios: “Con lo del Mundial parece que se me pueden abrir varias oportunidades, ya hay equipos preguntando por mi. Han llegado equipos de Primera, quiero dejar en claro que estoy feliz en Santos, pero hablaré con la gente del club, para ver qué oportunidades se vienen en mi carrera”.

🌎 El universo 'paralelo' en el que 🇲🇽 sí tiene 🏆 Copas Mundiales y son 2⃣



🤔 ¿Por qué son tan malos a nivel mayor y tan promisorios en menores? 🙈



❌ ¿Dónde se rompe todo? 😢 ¿Qué pasa? pic.twitter.com/HxacqVxNkV — Goal (@goalmex) November 14, 2019

“He tenido varias propuestas después del Mundial. Se acercaron a mí, bueno a mi familia, por cuestiones de concentración no hablaban conmigo, pero se acercaban con mis papás varios representantes, ahorita estoy por firmar con uno, se me presentaron allá y pues sí hay equipos interesados”, cerró el juvenil.

Santi es una de las joyas de la cantera de , uno de los mejores clubes para la formación de jóvenes talentos. ¿Se mantendrá en la Comarca Lagunera o emigrará a otro destino?