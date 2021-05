Santa Fe y su oportunidad perdida ante un River sin arquero

El Expreso Rojo de Bogotá tuvo una pálida presentación en el Monumental que es cuestionada en todo el continente.

Copa Libertadores, estadio Monumental, River Plate -el gran River Plate de Napoleón- disminuido por la pandemia a tal punto de improvisar un arquero y no tener alternantes. La oportunidad perfecta para firmar una gran actuación redondeada con una victoria histórica y de paso mantenerse a flote en el grupo para ir a octavos de final. ¿Resultado final? River 2 - Santa Fe 1.

Las repercusiones de la penosa actuación Cardenal se hicieron sentir desde su propia hinchada y temprano en el partido, cuando pasado 6 minutos ya estaba abajo 0-2 y los flashes se quedaban con la celebración de Enzo Pérez, que finalmente se extendieron por Argentina y otros países sudamericanos más. La incredulidad de ver como un equipo en mejores condiciones era incapaz de sacar provecho a las numerosas ventajas del local.

“Vergüenza para el fútbol colombiano”, se leyó con insistencia en redes sociales y no es para menos. Hoy fue Santa Fe, pero fácilmente pudo tener el nombre de otro equipo colombiano que esté jugando copas porque no es pecado decir que el nivel internacional de los representantes cafeteros ha disminuido ostensiblemente desde hace varios años. El Maracanazo de Junior ante Fluminense es el oasis que no puede tapar lo que es evidente y se ha señalado por las voces más experimentadas.

“¿Qué le pasó a Santa Fe?”, se pregunta el aficionado. Sea por mala planificación, nervios a raíz de la presión o incapacidades propias producto del bajo nivel, lo del rojo capitalino no es más que la radiografía constante que entrega Colombia cuando de competir en la élite sudamericana se trata. Un problema que cuando Juan Carlos Osorio lo habló fue tachado de exagerado y destructor, discurso que luego fue retomado por Amaranto Perea y varios técnicos de trayectoria más.

22 remates al arco, 5 de ellos a portería y un gol que no pesó en el partido. La mala imagen de un Santa Fe que hoy está en boca de todos por ser aquel equipo colombiano que no pudo con un River sin arquero, cuando en la previa tuvo todo para ser noticia por un triunfo categórico. La oportunidad dorada, desperdiciada con descaro. La mala imagen que, una vez más, deja el desmembrado fútbol colombiano.