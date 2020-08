Samuel Eto'o respaldó a Vidal en medio de la crisis que vive el Barcelona

El histórico ex jugador del cuadro catalán destacó al volante chileno y aseguró que el equipo "no siempre ha tenido jugadores de ese tipo".

Tras la destitución de Quique Setién, luego de la humillante eliminación en a manos del Bayern Munich, anunció que comenzará una profunda reestructuración en el plantel. De este modo, son varios los jugadores que podrían vivir sus últimos días en 'Can Barça', y uno de ellos podría ser Arturo Vidal.

Eric Abidal, destituido como secretario técnico del Barcelona

Al respecto, el exdelantero camerunés Samuel Eto’o, que en su carrera brilló en equipos como el , , y el propio equipo culé, dedicó positivos conceptos al volante chileno y le entregó su respaldo en medio de la crisis que atraviesa el cuadro catalán.

"Arturo ha sido siempre un jugador que me gusta y un jugador diferente. Box to box. El Barça no siempre ha tenido ese tipo de jugador. Antes era más tiki-taka, pero Arturo trae otras cosas en este Barca y como digo, tenemos que aprovechar todos los jugadores que tenemos, y hay que mejorar esta plantilla, por el bien de todos los que les gusta el Barcelona", reconoció el oriundo de Nkongsamba en diálogo con Redgol.

Por otra parte, el otrora atacante no descartó volver en un futuro al club como técnico. "A mí me encanta el Barcelona, pero creo que cada cosa a su tiempo. Por supuesto que si algún día deseo ser entrenador, entrenar al mejor equipo del mundo será una ilusión grande", indicó.

Y sentenció: "Además, siendo un chico de color, que no tenemos muchas oportunidades en este sector, he vivido momentos únicos en este club, conozco la casa y si decido un día hacer carrera en este sector, obvio que mi intención será entrenar al mejor equipo del mundo".