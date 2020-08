Mercado de fichajes: Los clubes que asoman en el horizonte de Arturo Vidal

Con la destitución de Quique Setién, el cuadro catalán anunció una amplia reestructuración del primer equipo, ¿se irá el chileno?

Arturo Vidal podría ser, nuevamente, uno de los grandes protagonistas del mercado de pases en Europa. La eliminación del de la , tras perder 8-2 con Bayern Munich, puso en alerta al conjunto catalán. De hecho, tras la destitución de Quique Setién desde 'Can Barça' anunciaron una amplia reestructuración del primer equipo con el objetivo de "hacer caja" para recuperar fondos en torno a posibles nuevas incorporaciones.

❗ Quique Setién deja de ser el entrenador del primer equipo

▶ El nuevo entrenador será anunciado en los próximos días, en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2020

El diario Sport, informó que, antes de hablar de ventas, hay cuatro jugadores intocables: Marc-André Ter Stegen, Clément Lenglet, Frenkie de Jong y Lionel Messi, por lo que el equipo culé escuchará ofertas por el resto de los futbolistas. En ese sentido, el hombre de La Roja podría salir del Camp Nou y ya hay clubes que asoman en su horizonte.

En Goal repasamos las alternativas que surgieron por Vidal:

Más equipos

Según La Cuarta, PSG sigue de cerca la situación del chileno que aún tiene un año de contrato con los culés. "Paris Saint-Germain ya sondea al chileno y estaría dispuesto a ofrecer un contrato millonario para conseguirlo", apunta el matutino, que asegura que un contacto entre las partes ya tuvo lugar: "Pese a estar cómodo en la capital catalana, podría replantear su decisión de permanecer en el equipo blaugrana. Sobre todo tras la debacle del viernes, donde fue uno de los más cuestionados. Incluso, el club galo ya se comunicó con los cercanos al jugador chileno para conocer sus pretensiones".

Como apunta la publicación, al Barça no le molestaría a nivel financiero hacer caja con un ingreso de 17 millones de dólares por Vidal, monto que ya conoce como piso para su fichaje. En todo caso, Antonio Conte es consciente que una inversión así no está en la mente de la dirigencia nerazzurri, mientras que los parisinos sí podrían financiarla. "El mediocampista de San Joaquín termina contrato en junio de 2021 y tiene un salario anual de más de 10 millones de dólares, cifra que los galos bien podrían incrementar en un porcentaje importante", completan.

MANCHESTER UNITED

Diversos medios británicos e hispanos destacan el deseo de los Diablos Rojos de hacerse con los servicios del ex Bayern Munich. De acuerdo a información de Manchester Evening News, el United habría presentado una "sorpresiva" oferta por el criollo, además de Samuel Umtiti, Ivan Rakitic y Ousmane Dembélé.

En el caso del formado en , los "Red Devils" están abiertos a sumarlo a su plantel, tomando en cuenta que su futuro en el Barça "no está nada claro" y que éste quiere sentirse importante. "Su experiencia y trayectoria en equipos de primer nivel podrían darle galones en el conjunto de Ole Gunnar Solskjaer", apuntaron.

BAYER LEVERKUSEN

Desde aseguran hace un tiempo que el volante del Barcelona podría regresar al , su primer club en el fútbol europeo. Según el medio germano Sport1, el oriundo de San Joaquín podría recalar en el conjunto de las aspirinas, donde milita su compatriota Charles Aránguiz, como intercambio por el volante ofensivo Kai Havertz.

La publicación del citado medio revela que la idea del cuadro catalán es adquirir el pase del jugador, a quien no comprarían debido a su alto valor (100 millones de euros), por lo cual ofrecerían un trueque.

La primera opción, fiel al portal, es que el cuadro azulgrana entregue a cambio al lateral Emerson (quien está cedido a préstamo al ). De no llegar a acuerdo, asoman los nombres del chileno, Ivan Rakitić y Philippe Coutinho.

Eso sí, el que fuera jugador del puede jugar un papel clave a la hora de alcanzar un acuerdo definitivo con la por Miralem Pjanić. También apuntan a Carles Aleñá (cedido al Betis), Marc Cucurella (actualmente en el ), Ousmane Dembélé, Nelson Semedo y Junior Firpo, "siempre que el Bayern no ejecute la opción de compra".

INTER DE MILÁN

Según apuntó la prensa española hace semanas, Inter de Milán habría aceptado al volante chileno como parte de pago por el traspaso de Lautaro Martínez, el gran objetivo de la tienda catalana.

"En el club blaugrana tienen claro que la operación está muy bien encarada y puede llegarse a un principio de acuerdo en este mismo mes de mayo", afirmó Sport, revelando que la negociación se cerró en 60 millones de euros. La operación incluiría, además del ex Bayern Munich, a otro jugador blaugrana, el cual debe ser un lateral: Nelson Semedo o Emerson.

De acuerdo al citado medio, Antonio Conte quiere sí o sí al hombre de La Roja, quien ya dirigió al formado en Colo Colo en la Juventus entre 2011 y 2014, temporadas en las que siempre fue titular y un referente en el centro del campo del equipo italiano. Mientras, existe voluntad en el bahiense en vestir la camiseta Blaugrana y jugar junto a Lionel Messi y Luis Suárez sería una de las claves para avanzar en la transferencia.

"Es probable que muchos partidos juegue junto a Luis Suárez en punta, aunque será el primer delantero de la plantilla. Se trata de un fichaje estratégico y, por inversión y convicción deportiva, Lautaro llegará para jugar el máximo de minutos posible", reza el portal.

Además, la publicación hace mención a otro dato que podría ser clave. El exRacing habría evadido las intenciones del cuadro Nerazzurri de extender su contrato con la institución, el que finaliza el 30 de junio de 2023. "Desde se asegura que el club interista intentó un acercamiento a Lautaro, pero las cifras que barajaba de la oferta blaugrana hacían absolutamente inviable encarar una renovación", indican. El contrato del seleccionado argentino sería por cuatro temporadas a razón de diez millones de euros netos por año.

Por ahora, la estadía del mediocampista nacional en el Camp Nou sigue siendo una incógnita pese a que, según contrato, al chileno le resta una temporada más con la escuadra que dirige Quique Setién. "Todo puede quedar listo en este mes de mayo, pero no se oficializará nada hasta que no se abran las fronteras y el Barça pueda viajar a Milán para dejarlo todo por escrito. Esperan que sea antes del 30 de junio y dar así el gran golpe de mercado antes de finalizar la temporada", cierran.

INTER DE MIAMI

El nombre del volante del Barcelona sonó con fuerza en como posible refuerzo para el Inter de Miami FC, franquicia de la , propiedad de David Beckham.

El ex y , entre otros clubes, estaría interesado en incorporar al mediocampista chileno para potenciar un proyecto que se estrenaba esta temporada en la máxima competición, pero que por la pandemia a causa del Covid-19 se tuvo que suspender. Hasta ahora, todo no pasa de ser un simple rumor, aunque el ex Bayern Munich alimentó esta opción a través de las redes sociales.

Cabe recordar que desde el club estodounidense se ha dicho que para 2021 esperan tener un equipo de jugadores con pasado en las grandes ligas de Europa. De hecho, hasta Alexis Sánchez apareció en la órbita del cuadro que preside el Spice Boy.

BORUSSIA DORTMUND

El entrenador de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, aprovechó el receso de la actividad futbolística en todo el mundo para reflexionar en torno al futuro de Vidal. Y, en entrevista con Sport, hace unas semanas, el DT caleño puso al gigante germano como una de las opciones, reconociendo que "hay posibilidades de volver a Italia, el Dortmund estuvo hace poco muy muy interesado en él. Pero no hay nada concreto y debe tener paciencia para madurar una decisión", explicó.

De todas formas, afirmó que el valor nacional “está muy satisfecho en el Barcelona, la afición lo ha acogido muy bien y espero que donde vaya sea el protagonista que siempre ha sido y cuando venga a La Roja llegue en perfectas condiciones".

SUPERLIGA CHINA

Hace un tiempo también se informó sobre una millonaria oferta que habría recibido Vidal de parte del fútbol chino, la que el futbolista habría rechazado pues su intención es continuar en Europa. "Pese a que las propuestas son económicamente mareante para disputar la Superliga , Vidal tiene claro que quiere seguir compitiendo en Europa y su elección será el Inter de Milán, del que ya estuvo muy cerca el pasado mes de enero", señaló Mundo Deportivo.

"En cualquier caso, a un año de la finalización de su contrato, Arturo Vidal, aunque está muy a gusto en el Barça y le gustaría seguir, comienza a entender que quizás lo mejor para él sería un cambio de aires en el próximo mercado de verano. Se ha ganado el respeto de sus compañeros, de los aficionados y de los técnicos que ha tenido, Ernesto Valverde y Quique Setién, porque su aportación es importante por sus características distintas a las de sus compañeros del centro del campo. Pero esa crítica permanente a que su estilo combativo no encaja en el toque del Barça y sentirse ‘moneda de cambio’ en algunas operaciones como la de Lautaro pueden empujarle a aceptar alguna de las ofertas que tiene".