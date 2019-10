Simeone sobre los pitos: "Somos afortunados de tener la mejor afición de España"

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios antes del - de Liga y dejó varios mensajes al respecto de la división en cuanto a aplausos y pitos vivida en el partido frente al en la .

“Somos afortunados de tener la mejor afición de , por lo que me comentaban vinieron 180.000 personas al estadio, un día más contentos, otros menos. Tenemos que esforzarnos para alguna situación mejore y para eso trabajamos. Para que tengamos la felicidad de ir a ver al Atlético de Madrid y todos estemos juntos en las necesidades para poder seguir competiendo”.

Simeone confirmó que también fue pitado como jugador y explica lo que sintió.

"Me han pitado, en el Calderón recuerdo algún partido importante en mi vuelta. Me silbaron justamente porque no estaba haciendo un buen juego. La gente es espontánea y transmite lo que ve y lo que siente y quiere superar esa situación que vivió. Invitando a estar todos juntos, porque esto es de futbolistas, dirigentes, entrenadores y afición".