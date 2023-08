Rueda de prensa de Jorge Vilda, previa al partido de octavos de final del Mundial femenino ante Suiza

El seleccionador español comparece ante del decisivo duelo y hace un llamamiento al optimismo

España se enfrenta mañana a Suiza en los octavos de final del Mundial que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda y el técnico español, Jorge Vilda, ha comparecido ante los medios para analizar el partido ante las helvéticas y el momento que atraviesa su equipo tras la derrota ante Japón en fase de grupos.

El tropiezo ante las niponas, hizo que España terminara segunda de grupo y Vilda espera que lo vivido sirva para crecer: "No es una derrota que se haya olvidado. Ha causado un surco profundo pero, a veces son necesarias para el crecimiento del equipo, nos ha hecho mirar para dentro".

Sobre el estado del equipo ha dicho que "Todas llegan con la seguridad de que se va a reaccionar. Están motivadas para hacer historia y pasar en una primera eliminatoria del Mundial por primera vez.

Vilda ve cierta negatividad

Sobre su futuro no ha querido hablar pero si que se ha referido al clima que rodea a la selección y se ha mostrado algo crítico: "Noto un poquito de negatividad. Vamos España, Vamos equipo, vamos todos a ganar el partido".

Sabe que no será nada fácil: "Suiza no ha encajado un solo gol pero vamos a poner todo de nuestra parte. Vamos a ir con la tranquilidad y la motivación de ganar. El equipo está fuerte, se va a reponer de cualquier imprevisto que haya en el partido. En tres partidos no les han logrado meter un gol. Además tienen buenas jugadoras que marcan la diferencia. Tienen fuerza y una portera muy buena. Nos van a plantear un partido cerrado. Son un gran rival".

Vilda sabe que tenemos que atacar mejor que ante Japón para romper la estructura defensiva de las suizas y ese es el gran objetivo del partido que se juega mañana y en el que España quiere seguir haciendo historia.