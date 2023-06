Rueda de prensa de Jordi Alba previa al partido ante Italia de la UEFA Nations League

Alba ha comparecido en la previa del partido ante Italia y no ha querido hablar sobre su futuro

Jordi Alba ha comparecido en la previa del partido que va a enfrentar mañana a España e Italia. La selección se juega un puesto en la final de la UEFA Nations League y al, hasta hace unos días jugador del Barcelona, le han preguntado por su situación particular. Actualmente, el veterano lateral izquierdo está sin equipo pero eso es algo que no le inquieta. Jordi está muy ilusionado ante la posibilidad de levantar un nuevo título con la selección y dispuesto a aportar su experiencia a los más jóvenes del grupo.

Su futuro inmediato.

"No es algo que me preocupe. Tomé la decisión sabiendo que iba a estar sin equipo y lo que me juego aquí es ganar un título con la selección. No tengo equipo y no me preocupa estar en esa situación":

Cómo ve a España y a nuestro rival de mañana.

"No es fácil ganar títulos. No es lo normal. Ahora, lo que veo es muy positivo. Desde dentro estamos muy unidos. Este es un torneo muy bonito de jugar, ojalá podamos ganarlo".

Cómo ha cambiado la selección en los últimos años

Aún se ve con cuerda para rato.

"La decisión que tome sobre mi futuro no va a hacer que pueda o no venir con la selección. El míster me ha visto bien y yo me veo capacitado para seguir más años. Es una decisión que tengo que tomar con mi familia pero siempre es un premio estar aquí".

¿Cómo ve al seleccionador?.

"Le veo tranquilo. Los días de entrenamiento están siendo muy buenos y por eso digo que tenemos que estar muy unidos. Los jugadores debemos dar un paso adelante. De la Fuente tiene la confianza de todo el mundo y no hay que dudar del trabajo que está haciendo".

El resultado del mundial y la falta de experiencia.

"No creo que nos haya faltado oficio. No es lo que yo viví. Estábamos encantados con Luis Enrique. Yo lo viví desde dentro y no creo que nos faltara oficio ante Marruecos. Se hicieron bien las cosas pero no salió bien. La predisposición de todo el mundo era buena. Ahora tenemos gente buena y con muchas ganas. Es otra etapa y la gente está ilusionada".

Y para aportar experiencia está Jordi Alba. El capitán, con muchas internacionalidades y títulos a sus espaldas, está dispuesto a aportar su fútbol la banda izquierda pero también transmitir todo lo vivido en un grupo en el que hay jóvenes futbolistas que están poniendo en marcha un proyecto. La primera oportunidad de empezar a sumar, la tienen mañana ante Italia.