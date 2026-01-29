Rosario Central vs. River Plate, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Rosario Central recibe a River Plate este domingo 1 de febrero a las 21:30 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito, por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el Rosario Central vs. River Plate del Torneo Apertura 2026

El Canalla llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Racing en la fecha 2, con goles de Ángel Di María y Alejo Véliz. El equipo dirigido por Jorge Almirón acumula tres puntos en la Zona B.

Por su parte, el Millonario derrotó por 2-0 a Gimnasia La Plata en su más reciente partido de liga, con un doblete de Juan Fernando Quintero. El cuadro a cargo de Marcelo Gallardo suma seis puntos en la tabla.

Cómo ver Rosario Central vs River Plate, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por TNT Sports (Argentina) y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y TyC Sports International.

Hora de inicio de Rosario Central vs River Plate

El partido se disputa este domingo 1 de febrero a las 21:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Gigante de Arroyito.

México: 18:30 horas

España: 01:30 horas (lunes 2)

Estados Unidos: 19:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Rosario Central

El Fideo marcó un golazo ante Racing, pero al ser sustituido recibió abucheos de los aficionados de la Academia, lo que provocó un posteo de Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, en la que el campeón del mundo también compartió su propia opinión.

"Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’. Te hacen querer odiar a los de NOB (Newell’s) y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario. Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara. Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real”, publicó Cardoso.

“Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos, siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó. Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren. Que cada día somos más fuertes”, respondió el ex futbolista del Real Madrid.

Noticias del River Plate

El Millonario consiguió en calidad de préstamo a Kendry Paez, proveniente del Racing de Estrasburgo, donde pasó los últimos meses, cedido por Chelsea. El interesante fichaje fue explicado por Marcelo Gallardo.

“Se dio rápidamente la chance entre clubes. Creo que el Chelsea también pensó en nosotros y por eso nos cede un jugador sin cargo, porque considera que todavía está en etapa de desarrollo”, expresó.

Cómo llegan al partido

