Ronaldo Nazario: "He pedido a Vinicius al Real Madrid"

El máximo accionista del Real Valladolid ha confesado que le encantaría contar con el joven compatriota del equipo blanco.

Ronaldo Nazario, máximo accionista del Real Valladolid, ha reconocido que ha "pedido a Vinicius al Real Madrid" reconociendo también "que es muy difícil" y que le "encantaría tenerle en el Valladolid", en declaraciones recogidas por Europa Press.

Vinicius ilusiona al Bernabéu

"A Vinicius le veo fenomenal. Creo que es un gran talento, el Madrid tiene la suerte de tenerlo y le va a salir bien seguro. Me encantaría tenerle en el Valladolid. Ya se lo he pedido al Madrid, es obvio que es un talento enorme y el Madrid lo quiere tener. Si algún día tenemos una oportunidad de tenerlo... Pero es muy difícil que nos dejen a alguien tan bueno y que obviamente necesitan", ha dicho Ronaldo, exjugador del Real Madrid y máximo accionista del Real Valladolid.

La llegada del joven jugador brasileño reafirma la apuesta del Real Madrid por "fichajes de jóvenes con un talento incréible" y Ronaldo confió en que esta estrategia "con tiempo va a funcionar muy bien".

El exatacante también aprovechó para quitar dramatismo a la derrota de este miércoles con el CSKA Moscú en Champions League: "El momento del Real Madrid no es el mejor, pero cuando llegan estas competiciones se supera y ojalá traigamos el tercer Mundial de Clubes seguido. Al Madrid no le falta nada, han pasado primeros de grupo y ya está, no hay que dramatizar mucho con el partido de ayer".

Para él, sigue siendo el gran favorito: "el Real Madrid siempre es favorito donde juegue". "Olvidemos el partido de ayer. Va a llegar siempre como favorito. Ha ganado cuatro Champions en los últimos cinco años. El equipo que le toque jugar contra el Madrid tendrá muchos problemas".