Roma: Celik se encuentra bien; descartadas las lesiones, se queda con Turquía y apunta al Inter

Buenas noticias en el Roma: Celik se encuentra bien, no ha sufrido ninguna lesión y estará a disposición del seleccionador Montella para el partido de Turquía contra Kosovo, en el que se juegan una plaza en el Mundial. Un suspiro de alivio también para los giallorossi, que, por lo tanto, deberían contar con el defensa para el partido contra el Inter.





SIN LESIONES - Ya han llegado los resultados de las pruebas a las que se sometió Celik tras perderse el partido entre Turquía y Rumanía, y son positivos. Zeki Celik jugará el partido en Kosovo, ya que se han descartado lesiones para el lateral de laRoma. Celik se sometió a pruebas médicas que no han revelado la presencia de lesiones musculares: el jugador solo ha acusado de algunas molestias y estará a disposición del seleccionador turco Vincenzo Montella. Una vez finalizados los compromisos internacionales durante el parón, el jugador podrá regresar a Trigoria de cara al gran partido contra el Inter programado para el domingo por la noche.