Rodrigo Hernández, optimista con España: "Pido tranquilidad"

El jugador del Manchester City, internacional desde marzo de 2018, se dirigió a la afición. "Sé que lo mejor de mí está por llegar", valoró también.

Rodrigo Hernández (24 años) atendió este martes a los medios de comunicación en un acto publicitario organizado por la Real Federación Española de Fútbol. Su presencia en el Manchester City, con el que recientemente ha sido elegido en el once más valioso de la Premier League, aporta a la Selección ese extra del fútbol que manda hoy en el continente.

Rodrigo o Rodri: "Mientras en la camiseta ponga mi nombre de pila... Encantado de que sea Rodri".

La Selección: "El primer gran torneo del que tengo recuerdo es el Mundial de 2006 y alguno de esos jugadores siguen con nosotros".

Fijo en el City y en la Selección: "Cada año que pasa es uno más de experiencia para nosotros, los que somos jóvenes. Llevo dos temporadas en Inglaterra y eso lo noto en la madurez con la que voy jugando. Y aquí en la Selección, igual, intento desarrollar el mismo juego, sabiendo que tengo a uno de los referentes del equipo en los últimos diez años. Nos intentamos retroalimentar, intento aprender de él pero siempre con la idea de hacer lo que hago en mi club y tener la confianza del míster".

El adiós de Agüero: "Ojalá que recaiga en un equipo grande porque es lo que se merece por el jugador que es. Es de los grandes goleadores de la última década. Tengo una gran relación con él, de amistad, y le deseo lo mejor. Ha cumplido una etapa muy muy exitosa en el City, siendo el mayor goleador de su historia, y se merece irse por la puerta grande".

El mensaje de Luis Enrique tras Georgia: "Tenemos una cosa muy positiva, que es que lo vivimos en el campo y vemos la dificultad real. A priori son selecciones con un nombre un poco menor, pero en el campo saben competir y ponen las cosas difíciles. Ninguna selección está ganando fácil, estamos en un nivel competitivo altísimo. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero la actitud y el rendimiento que estamos teniendo es óptimo. Tenemos que mejorar, pero tenemos margen hasta esta Eurocopa. En la clasificación para el Mundial no podemos fallar más".

Mensaje para la afición: "Siempre lo he dicho, en los grandes partidos que hemos hecho y en los que no: pido tranquilidad. Los que estamos dentro vemos que el camino es bueno, también la dinámica de trabajo. Cada partido es diferente. Los que nos hemos enfrentado contra equipos replegados se plantean diferente, tenemos que saber mejorar en ellos y jugar todo tipo de partidos. Mando un mensaje de optimismo, estamos tranquilos. Que no les quepa duda de que daremos todo lo que está en nuestras manos".

Paso al frente con España: "Venir aquí es cada dos o tres meses, no tienes la misma continuidad que en tu club. Intento dar lo mejor de mí mismo. Tenemos pocos días para adaptarnos. Estoy tranquilo, sé que lo mejor de mí está por llegar. Sé lo que puedo dar. Sigo viniendo con la misma ilusión de aprender".