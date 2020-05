Rodrigo de Brito, transferible en Santa Tecla

El defensor argentino no seguirá con los periquitos.

Rodrigo de Brito entró a la lista de jugadores transferibles del Santa Tecla FC. El defensa no será tomado en cuenta por el técnico Osvaldo Escudero y espera, este próximo lunes, tomar un vuelo humanitario rumbo a .



En conversación con el programa “Los Provocadores”, De Brito indicó: “Se venía barajando mi salida de Santa Tecla. Me quiero regresar a Argentina. Buscaba contactar un equipo de la B Metropolitana, pero lo de la pandemia estancó todo. Mi prioridad es volver”.



El argentino pide a la directiva que se le dé salida concluyendo el contrato: “Quiero que me cumplan la rescición de contrato, pero han estado bien con todo. Me sorprendió que me declararan transferible. Si hubiera sido por mí, yo seguía”.