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Robin van PersieESPN
Lars Capiau

Traducido por

Robin van Persie está furioso y grita ante la cámara de ESPN

NEC Nimega vs Feyenoord
NEC Nimega
Feyenoord
Eredivisie
R. van Persie

Robin van Persie se enfadó con el árbitro Serdar Gözübüyük en el partido clave entre Feyenoord y NEC. El colegiado mostró amarilla a Philippe Sandler, decisión que el técnico del Feyenoord no comprendió.

La jugada llegó poco después del descanso, cuando Feyenoord ganaba 0-1 en De Goffert. Un pase largo dejó a Ayase Ueda frente al portero Gonzalo Crettaz.

El japonés controló bien, pero Sandler lo tocó. Gözübüyü no pitó nada, y eso enfureció a Van Persie, que protestó desde la banda.

El exdelantero protestó airadamente al cuarto árbitro y repitió su enfado cuando Gözübüyük revisó la jugada en el VAR. Finalmente, el colegiado amonestó a Van Persie.

Tras revisar las imágenes, Gözübüyü determinó que la amarilla era suficiente, pues Ueda no tenía el balón totalmente controlado y Crettaz podría haber llegado antes.

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La decisión enfureció a Van Persie, que volvió a reclamar con fuerza: «¡¿Qué hace?! ¡¿No es un jugador que se ha escapado?! ¡Increíble!».

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