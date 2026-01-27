River Plate vs. Gimnasia La Plata, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

River Plate recibe a Gimnasia La Plata este miércoles 28 de enero a las 20:00 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Monumental, por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el River Plate vs. Gimnasia La Plata del Torneo Apertura 2026

El Millonario llega al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Barracas Central en la fecha 1, con gol de Gonzalo Montiel. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo busca un segundo triunfo que los coloque desde el arranque en la parte alta de la Zona B.

Por su parte, el Lobo derrotó por 2-1 a Racing en su más reciente partido de liga, con anotaciones Nicolás Barros Schelotto Franco Torres. El cuadro a cargo de Fernando Zaniratto también apunta a la parte alta de la clasificación desde el arranque del certamen.

Cómo ver River Plate vs Gimnasia La Plata, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por TNT Sports (Argentina), ESPN 5 y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y TyC Sports International y Fubo Sports.

Hora de inicio de River Plate vs Gimnasia

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 20:00 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Monumental.

México: 17:00 horas

España: 00:00 horas (jueves 29)

Estados Unidos: 18:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del River Plate

Franco Mastantuono habló en entrevista para DSports sobre su traspaso al Real Madrid y sus sensaciones respecto al Millonario, incluso comentó sobre un regreso a River en el futuro.

“Se dio una situación muy difícil. Porque, por un lado, está el amor de chico, de haberme criado en un club como River que me ha dado de comer desde que tengo 13/14 años. Y, por el otro, la oportunidad de mi vida de venir al Real Madrid".

“Por eso decido eso. Entiendo el enojo de algunos hinchas cuando me fui de River, que no les gustó. Los entiendo perfectamente, y sé que ellos quieren que a River le vaya bien. Fue una decisión difícil, porque si bien no dudé en venir al Real Madrid, uno a veces no quiere dejar su casa. Estoy contento de estar acá, y ese era el sueño mío y me guie por eso”, expresó.

“Mi sueño es retirarme en River. La verdad es que me queda mucho tiempo acá, y uno no puede decir qué va a pasar en tantos años, pero siempre sería hermoso volver a River. Jugar en el Monumental con esa hinchada es algo único”, agregó.

Noticias del Gimnasia La Plata

Fernando Zaniratto habló en conferencia de prensa tras la victoria del fin de semana, donde pidió mesura a su equipo, sin negarle la ilusión a los aficionados.

"No hay que apresurarnos, es el primer partido del campeonato. Tenemos que salir a ganar siempre, pero teniendo los pies sobre la tierra. El hincha tiene derecho a ilusionarse. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos y con los pies sobre la tierra. Si pensamos siempre en cosas extraordinarias nos vamos a marear.. Que sepan que vamos a dejar todo en cada partido", explicó.

Cómo llegan al partido

