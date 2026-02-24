River Plate vs. Banfield, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

River Plate recibe a Banfield este jueves 26 de febrero a las 19:30 horas (tiempo de Argentina) en el estadio Monumental, por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el River Plate vs. Banfield del Torneo Apertura 2026

El Millonario llega al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Vélez en la fecha seis. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo es décimo en la Zona B con siete puntos.

Por su parte, el Taladro venció por 3-0 a Newell's en su más reciente partido de liga, con un doblete de Tiziano Perrotta, junto a la anotación de Mauro Méndez. El cuadro a cargo de Pedro Troglio es octavo en la tabla con siete unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver River Plate vs Banfield, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz.

En Sudamérica el duelo será transmitido por TNT Sports Premium (Argentina), Fanatiz y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TyC Sports Internacional, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de River Plate vs Banfield

El partido se disputa este jueves 26 de febrero a las 19:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Monumental.

México: 16:30 horas

España: 23:30 horas

Estados Unidos: 17:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

River Plate contra Banfield alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Gallardo Alineación probable Suplentes Manager P. Troglio

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de River Plate

La bomba estalló en el Millonario. Marcelo Gallardo anunció que el juego frente a Banfield será su último a cargo del equipo en está segunda etapa. El "Muñeco" no parece tener un camino claro después de River, pero los rumores ya comienzan a correr, tanto para su siguiente equipo, como para su reemplazo en el gigante argentino.

Noticias de Banfield

Pedro Troglio, quien horas antes del anuncio de Gallardo salió a respaldar a su colega, no le quedó más opción que cambiar el discurso y enviar un mensaje de apoyo de cara a su futuro.

Previamente había declarado sobre el "Muñeco": "Sería una locura que no siguiera. Me llama la atención que se discuta hoy al entrenador más ganador de la historia. No creo que él deje de lado porque está convencido”, comentó a TyC Sports.

Finalmente, descartó la posibilidad de ser un candidato para el Millonario.

Tuve una chance en 2006 después de haber peleado el título con Gimnasia, pero ya pasó. Hoy, con 60 años y una camada de grandes entrenadores, no veo esa posibilidad. Me gustaría, sería hermoso, pero soy sincero”, explicó el técnico del Taladro.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

