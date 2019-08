River: Los planes de Gallardo con el chileno Paulo Díaz

El Muñeco valora la polifuncionalidad del defensa que formó Palestino, del que también espera goles. ¿En qué posición jugará?

Paulo Díaz firmó por el Millo y en el Mundo River comenzaron a realizarse ciertas interrogantes sobre el defensor que tendrá su primera prueba de fuego en la serie contra Cerro Porteño por la ronda de ocho mejores de la que, de ser superada, podría presentar un Superclásico en semis -si Boca pasa por encima de Liga de Quito-. Y Marcelo Gallardo, certero a la hora de explicar, dio algunos lineamientos en la rueda de prensa de viernes, previa al cruce con del domingo.

Te contamos en vivo todo lo que pasa en River

El Muñeco, frente a los periodistas, valoró la "versatilidad" del ex , uno que cree que se "va a adaptar rápidamente". "Lo veo como un refuerzo para la zaga central", señaló, aunque asume que puede cubrir toda la última línea: "No importa en cuál de los espacios, por izquierda, por derecha, más allá de que nos puede dar alternativas por afuera también, se adapta, tiene esa facilidad. [...] Una de las virtudes de Paulo es hacer goles de cabeza, es un defensor con mucho gol".

Gallardo se deshizo en elogios para el refuerzo que tanto buscó, y por quien pagaron 4.5 millones de dólares por el 80% de su carta. "Es un jugador de nivel internacional", tiró. "Es un jugador al que le gusta competir, tiene personalidad. Es un plus", complementó, además de adelantar su debut: "Espero que pueda hacer un reacondicionamiento físico y futbolístico para ponerlo a punto lo más pronto posible para que pueda estar a disposición".

¿El jugador que necesita Gallardo para ganar otra Libertadores?

📸 El día de Paulo Díaz en River pic.twitter.com/NtVa5g8aat — (@RiverPlate) August 2, 2019

El aludido replicó, en la misma cita: "Me sorprendió (que Gallardo) me haya pedido tanto. Hizo mucha fuerza para que yo viniera y se lo agradezco". Antes, al sitio oficial del club había asumido el peso del lugar en el mundo al que recaló: "Es una responsabilidad muy grande llegar al Campeón de América". De regreso en la rueda de prensa, explicó, de sus compañeros, que encontró "un grupo muy humilde, muy cariñoso por la bienvenida que me dieron". "Quiero estar en todas las competencias, pero hay que ir paso a paso", admitió luego.

"Quise hacer todo lo posible por llegar acá, es un gran paso en mi carrera. Siempre estuve convencido de llegar acá. [...] Marcelo sabe que soy un jugador competitivo y me caracterizo por eso", remató el defensa que pujará por uno de los cuatro lugares en la defensa de para las Eliminatorias Sudamericanas a 2022.