Riqui Puig, el frustrado deseo del Real Zaragoza

El club maño busca sin éxito la cesión del jugador del Barcelona B, que ya les hizo saber que no quiere irse de la Ciudad Condal.

El Real , que compite actualmente en la Segunda División de , busca sin éxito la cesión de Riqui Puig, centrocampista del B que no tiene minutos con el primer equipo azulgrana y a quien la propia entidad catalana le sugiere salir cedido.

"Para él sería mejor irse cedido para competir a un nivel diferente y que pueda volver. Si ves los centrocampistas del primer equipo (De Jong, Arturo…), ¿dónde vas a poner a Riqui? Con todo el respeto. Es difícil", decía en las últimas horas el responsable del fútbol formativo del Barcelona, Patrick Kluivert. Sin embargo, las intenciones del joven canterano no pasan por abandonar la Ciudad Condal.

Según publicó este miércoles el periódico 'Heraldo de Aragón', el club maño le ha hecho saber al futbolista y al propio Barcelona el deseo que tiene Víctor Fernández, entrenador del Zaragoza, de contar con el mediocentro a partir del próximo mercado de enero.

Siempre según aquella publicación, el Zaragoza ha tanteado en los últimos días de manera formal la cesión del futbolista de 20 años, cuyo fichaje ya habían valorado en la pasada ventana de verano. Por cercanía, ciudad, filosofía de club, idea de juego y relevancia social, el Zaragoza considera que es el destino ideal para que Riqui Puig pueda sumar minutos.

Sin embargo, y pese a que la entidad blaugrana entiende que la Segunda División es un marco apropiado para el desarrollo de su jugador, el Zaragoza tiene competencia en mercados más atractivos como lo son otros clubes de Primera División y hasta del fútbol holandés, donde equipos como el o el Utrecht estarían interesados en sus servicios. Así las cosas, el Zaragoza ya ha recibido la negativa de Riqui Puig a salir cedido del Barcelona, una situación que imposibilita que la negociación avance hacia un acuerdo.

LA ADVERTENCIA DE RIQUI PUIG

Hace poco más de dos semanas, y consultado sobre si se plantea salir del Camp Nou en enero, el jugador aseguraba que “no, en teoría no, pero veremos”. “No cierro la puerta, pero es verdad que a mí me gustaría tener más minutos arriba, hay bastante gente y cuesta tener minutos arriba. Si no tengo ningún minuto arriba, tendré que tomar una decisión”, sentenciaba.