Reynoso desconoce supuesta indisciplina de Cabecita Rodríguez

El entrenador de la Máquina aseguró que investigará lo trascendido en redes sociales de Jonathan Rodríguez.

Juan Reynoso, director técnico de , mencionó no tener conocimiento de una supuesta indisciplina de Jonathan Rodríguez, pero investigará para tomar una decisión disciplinaria.

En las últimas horas circularon por redes sociales imágenes del delantero uruguayo de fiesta, con el uniforme de concentración del conjunto celeste.

A los rumores sumó el hecho de que el seleccionado nacional no iniciara como titular, aunque mencionó que se debió a una fatiga muscular producto de la visita a que impidió que trabajara al parejo del grupo.

“No tengo certeza de nada, mientras no tenga certeza es difícil opinar sobre una situación que puede poner en tela de juicio la responsabilidad de un jugador", mencionó el peruano en videoconferencia luego de la derrota en partido de la Jornada 2 a manos del .

Reynoso mencionó que ningún jugador, incluso integrantes de cuerpo técnico están por encima de Cruz Azul respecto a las consecuencias que podría tener la investigación.

"Tener la certeza de lo que pasó, sobre eso hacer la evaluación, hay un reglamento interno, siempre la institución está por delante de todos. Intentaremos ser congruentes. Deja investigar, tener certeza y sobre eso tomar una decisión", aclaró.

El timonel dio carpetazo a los cuestionamientos en torno a Jonathan Rodríguez que ingresó en el segundo tiempo del partido.

“Es complicado comentar sobre algo que no he visto. Visualizo y la verdad hasta que no lo vea no lo sabré. De ahí en más, pues creo que son cinco preguntas, tres de lo mismo y de futbol me parece que no hablaremos esta noche”, sentenció.