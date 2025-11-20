Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026: cómo funciona, equipos, bombos y todo lo que debes saber

Con la ampliación de la Copa del Mundo de 32 a 48 selecciones para 2026, la FIFA ha reformulado todo su proceso de clasificación. Aunque la mayoría de los cupos se reparten mediante las eliminatorias de cada confederación, las dos plazas finales se definirán a través de un torneo de repechaje intercontinental que enfrentará a seis equipos.

Este evento, conocido oficialmente como el Torneo de Repechaje de la FIFA, se disputará en México, y también servirá como prueba operativa para los estadios antes del gran torneo del verano. Los encuentros se jugarán durante la ventana internacional del 23 al 31 de marzo de 2026, menos de tres meses antes del inicio del Mundial, programado para el 11 de junio.

En total, 46 selecciones sellarán su boleto de manera directa mediante sus respectivas eliminatorias, mientras que las dos plazas restantes se decidirán en este torneo de repesca. Aquí, GOAL detalla cómo funciona…

Transmisión en vivo del sorteo de repechajes intercontinentales para la Copa Mundial 2026

Cómo funciona el repechaje intercontinental para la Copa Mundial 2026

El Torneo de Repechaje contará con un equipo de cada confederación (excepto la UEFA), además de un cupo adicional para la confederación anfitriona, CONCACAF, dado que el Mundial 2026 será organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos. En total, serán seis equipos.

Así, CONCACAF tendrá dos plazas en el repechaje, mientras que AFC, CAF, CONMEBOL y OFC recibirán una plaza cada una.

Con base en su desempeño en las eliminatorias de cada confederación y en el Ranking Mundial FIFA Masculino, los seis equipos serán divididos en dos grupos: sembrados y no sembrados. Los dos mejor clasificados serán los sembrados, mientras que los cuatro restantes disputarán dos semifinales a partido único.

Luego habrá dos finales: los ganadores de esas semifinales entre equipos no sembrados se enfrentarán a los dos equipos sembrados. Los vencedores de esos duelos obtendrán las dos plazas finales para la Copa Mundial 2026.

Equipos clasificados para el Torneo de Repechaje de la Copa Mundial 2026

Confederación Colocación Equipo Avanzó al repechaje el OFC (Oceanía) Subcampeón de tercera ronda Nueva Caledonia 24 de marzo de 2025 CONMEBOL (Sudamérica) Séptimo lugar Bolivia 9 de septiembre de 2025 CAF (África) Ganador de segunda ronda (play-off) RD Congo 16 de noviembre de 2025 AFC (Asia) Ganador de quinta ronda (play-off) Irak 18 de noviembre de 2025 CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) Subcampeón de grupo de tercera ronda (clasificado primero) Jamaica 18 de noviembre de 2025 Subcampeón de grupo de tercera ronda (clasificado segundo) Surinam 18 de noviembre de 2025

Cuadro

El Torneo de Repechaje con los seis equipos se organizarán en dos cuadros de tres selecciones, cada uno con un equipo cabeza de serie. Los ganadores de cada cuadro obtendrán su clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs. Jamaica

Semifinal 2: Bolivia vs. Surinam

Final 1: Nueva Caledonia o Jamaica vs. RD Congo

Final 2: Bolivia o Surinam vs. Irak

Reglas del partido

Todos los partidos se disputarán a eliminatoria directa a partido único. Si el marcador está empatado al finalizar el tiempo reglamentario, se jugarán 30 minutos de tiempo extra, durante los cuales cada equipo podrá realizar un sexto cambio. Si el empate persiste, el vencedor se decidirá mediante una tanda de penales.

Además, los equipos que participen en la Fase Preliminar o en el Torneo de Repechaje deberán presentar únicamente un equipo nacional absoluto, entre otras regulaciones aprobadas por el Consejo de la FIFA en su reunión del 23 de junio de 2023.