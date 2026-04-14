René van der Gijp revela: «Me llegan comentarios de todas partes de que Erik ten Hag...»

René van der Gijp advierte de que el éxito del AZ y el FC Twente tiene un lado negativo: la posible segunda plaza de los Tukkers en la Eredivisie genera problemas en la directiva.

«FC Twente y AZ preferirían prescindir de John van den Brom y Leeroy Echteld», afirma el presentador en el pódcast KieftJansenEgmondGijp.

«Me llega de todas partes que Erik ten Hag (el nuevo director técnico del FC Twente, nota del editor) tenía hasta diez opciones que hubiera preferido como entrenador principal del FC Twente», opina Van der Gijp.

Pese a ello, el club de Enschede anunció hace poco la renovación de Van den Brom. «Desde que John llegó, estamos segundos», afirmó Ten Hag en los canales del club.

«Todos los modelos de datos lo confirman; en algunos somos aún mejores, incluso primeros. Se nota que ha trabajado en el equipo, aportando tranquilidad y confianza. Eso es lo que importa».

No obstante, para Van der Gijp el técnico actual no era la primera opción de Ten Hag: «Ahora no puede despedir a Van den Brom; tal vez hasta lleguen a la Champions».

Van der Gijp asegura que ocurre lo mismo en el AZ, donde Leeroy Echteld reemplazó de forma interina a Maarten Martens. «Si Echteld gana la copa el domingo, no se le puede despedir», afirma. El próximo domingo, el NEC será su rival en la final.