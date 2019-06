Renato Ibarra fingió una lesión y fue separado del plantel de Ecuador

Hernán Darío Gómez explicó que el mediocampista del América no tiene ninguna lesión en el tobillo.

Las cosas no marchan de la mejor manera para Ecuador en la . Luego de las derrotas contra y , la Tricolor necesita una victoria en la última fecha para lograr el milagro. Pero a pocas horas del duelo ante , el equipo sudamericano protagonizó un hecho vergonzoso.

Y es que Renato Ibarra, mediocampista del América que fue al torneo con su selección, fue apartado del plantel por haber fingido una lesión de cara al duelo contra los asiáticos. El director técnico colombiano explicó lo sucedido en la conferencia de prensa previa al compromiso de este lunes ante Japón.

"Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes, luego hablé con él y decidimos que no siga, las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá", dijo el Bolillo, dando a entender que el futbolista del América no quería seguir con la selección.

Pese a los malos resultados conseguidos en el torneo, Ecuador todavía sigue con vida en la Copa América. Y es que en caso de conseguir una victoria ante el combinado asiático, la Tricolor estaría llegando a los tres puntos y avanzaría como uno de los mejores terceros, superando los números de .