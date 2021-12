Refuerzos 2022 de Colo Colo en vivo: fichajes, mercado de pases y bajas

Colo Colo cuenta con una base importante para enfrentar el 2022: el plantel 2021 prácticamente no sufre bajas por términos de contrato, y todos los valores que se sumen al proyecto de Gustavo Quinteros serán piezas que fortalecerán el grupo y aumentarán la competencia. En una campaña de cuatro frentes, el elenco Albo va por más títulos para engrandecer su palmarés de 50 coronas.

Goal te muestra los movimientos del Eterno para la campaña 2022:

Estaban prestados y buscan resolver su futuro

Tanto Leo Valencia como Juan Carlos Gaete y Ronald de la Fuente mantienen su vínculo vigente durante 2022 y su continuidad dependerá de una nueva evaluación del cuerpo técnico del argentino-boliviano, que ya les bajó una vez el pulgar.

Alexander Oroz ya se sumó desde Iquique y está considerado tras una enorme temporada, mientras que Pedro Navarro y Ethan Espinoza vuelven para ser evaluados (vienen de Barnechea), al igual que David Tati, Javier Meléndez, Willy Alarcón y Matías Colossi.

Los que parten

Felipe Fritz termina contrato el 31 de diciembre, pero cuando cierre sus compromisos en Curicó, donde destacó, debe presentarse en el Monumental para conocer las chances que tiene en la institución.

Leonardo Gil, que sumó 36 presentaciones en 2021, le pertenece al Al-Ittihad y todavía no hay un acuerdo pues piden más de un millón de dólares. El préstamo ya se terminó.

El caso de Vicente Pizarro es igual de complejo: desde B&N acusan a Fernando Felicevich de exigir una cláusula de salida demasiado baja en el nuevo contrato, y en Macul quieren que firme una alta para no salir perdiendo con uno de sus valores más exportables en una venta futura.

Tanto Iván Morales como Javier Parraguez y Brayan Cortés están en el mercado, y a Ignacio Jara lo buscan equipos de Primera y Primera B conscientes de su baja consideración en Macul.

Zavala se candidatea

En una entrevista con La Tercera, Cristian Zavala -seleccionado chileno y extremo de Melipilla- aclaró que "el contrato está vigente así que, de no pasar nada, voy a seguir en Melipilla. Y si no, voy a dar el salto que quiero dar". ¿Y cuál es el salto? "No me han llegado ofertas a mí. Todo le llega a mi representante. Con ellos no he podido conversar. Les he pedido que no me avisen y que no me llenen la cabeza de cosas, porque no me sirve. Lo de Colo Colo no lo tengo claro, no sé qué tan real es, pero, si es así, quiero dar ese salto. Me lo gané. Quiero darlo. No sé si es por Colo Colo. Yo quiero jugar la Copa Libertadores, porque fui a la Sudamericana con Coquimbo y no pude sumar minutos. Quiero sentir esa presión, quiero ir.a un equipo grande. Si no se da en Chile, no tengo problema en que sea afuera".

Hay, encima, una deuda: "Hasta los 15 años estuve en Colo Colo. Tuve un problema con un técnico y salí".

Soto continúa

"Muy contentos (estamos) porque vamos a extender la permanencia de Bryan Soto, así que son bastantes positivas noticias en lo futbolístico", aportó Edmundo Valladares tras uno de los últimos directorios del 2021. El mediocentro continúa hasta diciembre de 2025.

Hay Amor para rato

"Tenemos un acuerdo para renovar por los próximos tres años", anunció oficialmente Edmundo Valladares, el presidente de Blanco & Negro, la concesionaria que rige los destinos del Colo, sobre Emiliano Amor, que se queda hasta 2025.

¿Qué van a pagar por Solari?

"De manera unánime acordamos oficializar todos los documentos para adquirir no solo el 50%, sino que el 80% del pase de Pablo Solari". La voz de Valladares sobre la resolución dirigencial marca las intenciones del club: que su Joya siga y que Talleres termine con su dinero pero sin mayor incidencia en el futuro del jugador.

"Nuestra intención es que Pablo se quede por muchos años más. Tiene tremenda proyección y ha crecido en Colo Colo", complementó el regente, que espera cerrar el acuerdo antes del año nuevo.

¿Y Paredes?

El Tanque (41) quiere jugar un año más, tras lograr el ascenso con Coquimbo Unido, para -de paso- superar su inmejorable suma de 219 goles en la Primera de Chile. Su anhelo claramente está en Marathon 5300 pues es el último ídolo de Colo Colo. Allí le abrieron las puertas para que asuma una función fuera del campo, pero dudan de que pueda aguantar el ritmo del primer equipo. No hay nada cerrado...

365 días más para César