Real Madrid femenino vs. París FC, Champions League femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid femenino recibe a París FC este miércoles 18 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio Alfredo Di Stéfano, por el partido de vuelta de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Champions League femenina.

Sigue aquí en directo el Real Madrid femenino vs. París FC de la Champions League femenina 2025-26

Las Merengues llegan al juego de vuelta con la ventaja, después de un valioso triunfo por marcador de 3-2 sobre las Parisinas en calidad de visitantes, con anotaciones de Caroline Weir, Athenea del Castillo y Linda Caicedo.

Por las francesas consiguieron marcar las futbolistas Kaja Korosec y Maeline Mendy.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Real Madrid femenino vs París FC, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Disney+, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo estará a cargo de Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Madrid femenino vs París FC

El partido se disputa este miércoles 18 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Alfredo Di Stéfano.

México:11:45 horas

Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid Femenino contra Paris FC alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Quesada Alineación probable Suplentes Manager S. Soubeyrand

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Real Madrid femenino

Las Merengues vienen de vencer por 3-0 a Alhama en la más reciente jornada de LaLiga F, con tantos de Bennison, Toletti y Redondo. Las Blancas ocupan el segundo lugar de la clasificación con 47 puntos, 10 por detrás del FC Barcelona en la lucha por el título.

Athenea del Castillo tuvo festejo doble en el duelo de ida, ya que sumado al triunfo y su gol, consiguió alcanzar su juego número 200 como jugadora del Real Madrid femenino, siendo la segunda en la historia del club en conseguir dicha cifra, junto a Misa. Athenea llegó a la institución en 2021, con más de 130 juegos de liga y 43 en la Champions League, además de tener minutos en otras competiciones como la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Noticias del París FC femenino

Por su parte, París FC no vio acción el fin de semana en la División 1 Féminine, donde son cuartas con 27 unidades, muy lejos del Olympique Lyon (43 pts). Con la liga fuera de su alcance, la Champions League es su principal objetivo, junto a la Copa de Francia, donde actualmente se encuentran clasificadas a cuartos de final.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles