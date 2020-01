Real Madrid: Brahim, de gran esperanza a cesión inminente

El talentoso joven llegó como gran esperanza para la plantilla...pero no juega absolutamente nada y podría irse al Getafe.

El periplo blanco de Brahim Díaz en el no está siendo un camino de rosas. A pesar de que el malagueño siempre ha sido del agrado de Zinedine Zidane, lo cierto y verdad es que entre las lesiones y la falta de oportunidades, el jugador está con pie y medio fuera del equipo y no cuenta para la dinámica de la plantilla. De hecho, en lo que va de curso apenas ha jugado unos minutos, motivo por el cual en el Real Madrid siguen apostando por la cesión como fórmula ideal. Así Brahim gana minutos, acumula experiencia y puede volver en forma cuando se le necesite.

El caso del malagueño no es sencillo. Brahim Díaz no tiene sitio en la plantilla y necesita minutos para seguir explotando su potencial. El club tiene claro que no saldrá de manera definitiva del Real Madrid, porque costó 17 millones de euros y se espera todavía mucho de él en el futuro, así que sólo se contempla la fórmula de la cesión.

El plan del Real Madrid con el malagueño es certificar su préstamo a un club de hasta el próximo 30 de junio. Brahim ha sido vinculado al interés de varios equipos de Primera: , y . De hecho, en las últimas horas el diario Marca publicó que ya hay acuerdo entre el Real Madrid y el club azulón para la cesión de Díaz, a la espera del 'sí' del jugador. Sin embargo, ese último 'detalle' es posiblemente el obstáculo más difícil que tengan que sortear en el Coliseum Alfonso Pérez para hacerse con los servicios del futbolista, que tiene fe en poder revertir la situación en el Madrid.

De todas maneras, Brahim, convocado para la Supercopa de España que se disputará desde este miércoles en Arabia Saudí por las ausencias de Bale y Benzema, desea que su situación cambie cuanto antes. Demostrar fuera del Santiago Bernabéu que es jugador para el conjunto blanco es una buena posibilidad.