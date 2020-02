Ramiro Rocca no celebrará si le anota a Iztapa

El ahora delantero de Municipal se enfrentará a su ex equipo en esta Jornada 10.

Ramiro Rocca se enfrentará a su antiguo equipo en esta Jornada 10 del Clausura 2020. El ahora delantero de Municipal se medirá ante Iztapa, un club con el cual vivió experiencias muy gratas durante su estadía.

"Conozco bien a Iztapa. Tienen buenos jugadores, son un grupo muy bueno, pero ahora me toca estar con Municipal y defenderé los colores a morir. Esperemos traer los tres puntos para casa", sentenció el ariete.

"No, no creo (festejar el gol si anota). Hay mucha gente que tengo cariño y me han tratado muy bien. Haré lo posible para que gane Municipal y, si me toca anotar, no lo gritaré. Trataremos de traer los tres puntos que necesitamos", añadió.

Sobre su actuar, Rocca sentenció que no está ansioso por anotar, ya que en ocasiones se vuelve en un asistidor. De la misma manera, cree que la visita a Iztapa será un desafío, pero buscarán a toda costa los tres puntos.