Ramiro Martínez: "Todos estamos muy preocupados"

El técnico uruguayo de Real España, lejos de su familia, contó como lleva en Honduras la pandemia por el coronavirus.

Ramiro Martínez sufre el parate en el fútbol de Honduras, aunque aún más con las medidas preventivas para evitar el coronavirus. El técnico de Real expresó su preocupación por la situación en la que vive, incluso lejos de su natal.

“Es difícil estar sin la familia, pero vivimos tiempo en donde la tecnología nos ayuda y hace que podamos estar en comunicación constante y estar con ellos”, señaló el entrenador.

Respecto a la dinámica del plantel, Martínez dijo: “Por supuesto que todo se trastoca, desde que no entrenas y que el grupo no está junto y ayudar a crecer en el día a día. El preparador físico les ha mandado un plan para que sigan desde sus casas, pero lógico que no es lo mismo, todos estamos muy preocupados”.

Además señaló que la continuidad del torneo Clausura 2020 "va a depender del tiempo que estemos parados. Si el tiempo es corto, se puede volver a la actividad, pero si es largo de repente habría que ver si se declara nulo o campeón a algún club o dejar la tabla como estaba, pero todo dependerá del tiempo”.