Ramiro Martínez: "Estamos conformes con lo que hizo el equipo"

El entrenador de Real España se manifestó satisfecho tras el empate sin goles ante Olimpia en la primera final de la Copa Premier Centroamericana.

Real no pudo vencer a Olimpia en la primera final de la Copa premier Centroamericana, pero el entrenador Ramiro Martínez salió satisfecho tras el empate sin goles porque valoró la entrega de sus jugadores.

"Estamos conformes con lo que hizo el equipo, pero por un momento creí que nos podíamos llevar algo más, lo buscamos, los muchachos dieron todo como a mí me gusta y la verdad me siento representado, orgulloso y me queda la sensación de que nos pudimos llevar el partido", declaró el técnico de La Realeza.

Y agregó: "Me siento bien con mis jugadores porque estamos enfrentando a un rival de jerarquía, el campeón, el mejor club de hoy en día porque los números así lo dicen. Jugamos de igual a igual y en el segundo tiempo pudimos ganarlo y es lo que no nos satisface".

"El domingo no hicimos nuestro mejor partido, jugamos fastidiados, hacía mucho calor, el viaje, el estado del campo y hoy en una buena cancha se vio lo que quiere hacer el equipo, hay un montón de condicionantes que hicieron que no diéramos nuestra mejor versión, pero erramos nueve goles contra cuatro que tuvo el rival y la fortuna que tuvo el anotador. Hoy Real España se levanta contra el mejor rival que se puede tener de frente y con mucha jerarquía", concluyó Martínez.