Rafael van der Vaart: «Sabía que era bueno, pero esto... ¡Es realmente fantástico!»

Rafael van der Vaart elogió el domingo por la noche a Ro-Zangelo Daal. El extremo del AZ brilló en la primera parte de la final de la Copa contra el NEC.

Gracias a una gran jugada suya, Mees de Wit abrió el marcador a la media hora. Poco después del descanso, Daal dejó su lugar a Isak Jensen.

Desde el banquillo vio cómo los goles de Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Kees Smit y Troy Parrott redondearon el 5-1 final.

«Desde el primer minuto fue el mejor», elogia Van der Vaart en Studio Voetbal de la NOS. «Fue el único que hizo lo que había que hacer en una final: jugar a su propio juego».

«Me pareció una revelación; sabía que era bueno, pero demostrarlo así en una final...», añade.

«Fue realmente fantástico de ver», afirma el analista, que disfrutó del AZ. «Es una victoria merecida. Se notaba que ya habían jugado una final el año pasado; eso se vio desde el principio».

“Si miramos la intensidad y cómo recibían el balón, el AZ fue muy superior al NEC desde el primer minuto”, concluye el exfutbolista.