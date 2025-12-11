Racing vs. Estudiantes, Final Torneo Apertura 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Racing se enfrenta a Estudiantes este sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Único Madre de Ciudades, por la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Argentina.

Sigue aquí en directo el Racing vs. Estudiantes de la final del Torneo Apertura 2025

La Academia avanzó a la final después de vencer por marcador de 1-0 a Boca Juniors en las semifinales, con anotación de Adrián Emmanuel Martínez a 15 minutos del final.

Por su parte, el Pincha consiguió su lugar en el juego por el título con una victoria por 1-0 en la ronda de los cuatro mejores, con anotación de Tiago Palacios.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Racing Club vs Estudiantes La Plata, Final del Torneo Apertura 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Vamos 2, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por TNT Sports premium y ESPN Premium para Argentina, así como en Disney+ para el resto de Sudamérica. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y TyC Sports Internacional.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Racing Club vs Estudiantes La Plata

El partido se disputa este sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Único Madre de Ciudades.

México:18:00 horas

Estados Unidos:19:00 horas (tiempo del este)

España:01:00 horas (domingo 14)

Noticias del equipo y escuadras

Racing Club contra Estudiantes alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Costas Alineación probable Suplentes Manager E. Dominguez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Racing Club

La Academia no gana el trofeo de liga desde la temporada de 2018-19, mientras que una victoria significaría su décimo noveno título de Primera División desde su nacimiento.

Por otro lado, Agustín García Basso habló en conferencia de prensa, donde tocó diferentes temas respecto a la final y el rival en turno.

Creo que todas las finales son diferentes. En este caso a nosotros nos había tocado jugar tres finales internacionales. A veces se nos estaba exigiendo un poco más en el torneo local. Trataremos de estar a la altura de lo que significa una final. Va a ser un rival muy difícil al que en el ciclo de Gustavo todavía no le pudimos ganar. Ambos somos merecedores de llegar a esta instancia y trataremos de poder coronar el fin de semana”, expresó.

“Por merecimientos, por hoy estar en la final somos los dos mejores equipos. También hay que reconocer a Rosario Central que fue el que más puntos hizo. Lanús que fue campeón de la Copa Sudamericana. Creo que también compitió muy bien Central Córdoba, porque si te pones a ver quedaron afuera de la fase de grupos de la Libertadores con 11 puntos contra Flamengo y Liga de Quito. Hay muchos equipos competitivos, por mi parte estoy muy contento de que hayamos podido llegar. Gustavo nos puso ese chip de llegar a la final y acá estamos”, agregó.

Noticias de Estudiantes La Plata

El Pincha apunta a su sexto título de Primera División de su historia, además, sería el primero desde el Apertura 2010. Aunque vienen de ganar la Copa Argentina (2023) y Copa de la Liga (2024) recientemente.

En noticias dentro del club, según un reporte de Ignacio Tara de TyC Sports, la "Brujita" Verón buscará apelar ante el TAS la suspensión que recibió por el pasillo de espaldas.

Juan Sebastián Verón recibió un castigo de seis meses que busca como mínimo reducir para volver a sus funciones como presidente del club lo más pronto posible.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles