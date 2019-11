Racing comenzó la operación Sampaoli 2020

Milito y el ex Sevilla conversaron de sus proyectos en Sao Paulo y la cláusula de salida de Santos es la principal traba... pero solo hasta el 31/12.

Racing empezó su operación para reemplazar a Eduardo Coudet, quien abandonará Avellaneda apenas termine un 2019 en el que todavía le resta por disputar cuatro partidos. La intención de su entrenador ya es conocida por la directiva y Jorge Sampaoli, primero en la carrera, se reunió por cinco horas con Diego Milito.



El Príncipe y el técnico campeón de América con la Selección de se juntaron en Sao Paulo en el hotel que eligió el mánager para su viaje express y, según reportó Olé, "las sensaciones que quedaron fueron más que positivas". Sampa, de hecho, estaría encantado con el Príncipe y la seriedad de su proyecto deportivo y el de Víctor Blanco, además de las múltiples opciones con las que contaría en un plantel ya clasificado para la 2020 en su fase de grupos.

El periodista Flavio Azzaro aportó que en la cita "no se habló de dinero" y "fue solo una charla futbolera y en la que se analizaron los proyectos de ambas partes". El DT tiene una cláusula de salida de 2.5 millones de dólares pero que rige con validez hasta el 31 de diciembre de la presente temporada. ¿Se abre a negociar después del Brasileirao y año nuevo? Primero, tendría que bajar sus pretensiones de sueldo.

A Díaz lo seduce Cruz Azul

Iván Pillud, al ser consultado de la chance de que se sume el casildense, señaló que "hoy me desayuné con el título de que había una posibilidad, pero yo soy empleado del club y el día de mañana así se vaya el técnico o no, yo me tengo que prestar al cien por cien con mis servicios y seguir trabajando para dejar a Racing bien arriba, no solo en lo personal. Sería una lástima en caso de que no siga Chacho: ha estado un año y medio con nosotros y hemos tenido un año y medio grandioso. Yo soy un empleado y después de diciembre me van a quedar seis meses de contrato y me preocupo un poco más de mi situación. Quiero renovar, estoy muy feliz en el club, soy egoísta y pienso en lo personal".

Pese a su gran experiencia internacional -también levantó un tricampeonato local y una con la Universidad de Chile-, Sampaoli apenas dirigió a Argentino de Rosario y Alumni y su experiencia en el Cilindro sería su más grande a la fecha en el fútbol de su país, mismo que abandonó hace lejanos 18 años para comenzar su carrera en Perú al mando del Juan Aurich.