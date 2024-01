Quique Sánchez Flores, durísimo con Mariano Díaz: "Es un chico que tiene dificultades para moverse en los entrenamientos"

El entrenador del Sevilla confirmó la baja del ex delantero del Real Madrid para jugar

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla FC, confirmó que Mariano Díaz no jugará este domingo ante el Club Atlético Osasuna, por la Jornada 22 de LaLiga 2023-24.

Y lo ha hecho lanzando una dura frase que define la actualidad del ex jugador del Real Madrid, que estará ausente ante los rojillos en el Ramón Sánchez Pizjuán.

"Mariano no va a ir convocado tampoco hoy, arrastra problemas físicos. Es un chico que vemos con dificultades en el entrenamiento, con dificultad para moverse y hacer lo que nosotros queremos", empezó diciendo Sánchez Flores en sala de prensa.

Y remató: "Vino a hablar con nosotros esta semana y nos dijo que no tenía buenas sensaciones, que no se encontraba bien y no podemos llevar convocado a un chico que no está al cien por cien".

En la actual temporada, Mariano apenas disputó 297 minutos entre todas las competiciones. No marcó goles y dio una asistencia en los 10 partidos que jugó.