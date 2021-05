¿Quién es Roberto de la Rosa, el delantero que ha destacado con Pachuca?

Su doblete fue clave para que Pachuca se metiera a liguilla del Guardianes 2021.

Los Tuzos del Pachuca han tenido un destacado Guardianes 2021 , torneo en el que han alcanzado las semifinales y que tienen como uno de sus jugadores fundamentales a un delantero mexicano, dejando en evidencia que no es necesario contar con futbolistas no nacidos en México para llegar a lo más alto.

Se trata del canterano Roberto de la Rosa , quien tuvo un gran arranque de Fase Final del torneo y ha sido fundamental en la alineación de Paulo Pezzolano, uno de los cuatro entrenadores extranjeros que aún pelean por el título en manos del León. Los hidalguenses, que pelean con Cruz Azul por un boleto a la final, tuvieron que venir desde atrás, eliminando a Chivas en el repechaje donde el atacante marcó un doblete que sentenció el boleto a cuartos de final.

De la Rosa había venido destacando en selecciones menores donde incluso en el pasado Mundial Sub 20 no dejó de anotar goles aunque no pudieron alcanzar el objetivo de quedarse con el título.

Incluso Roberto ha venido manejando mejores cuentas que otros juveniles mexicanos, levantando la mano para ser considerado en un futuro por el entrenador del Tri Gerardo Martino.

La experiencia de De la Rosa con divisiones menores también ha abarcado el Mundial Sub 17 de la India 2017, siendo uno de los hombres gol a los que no se les puede dejar de poner atención si se quiere continuar potenciando el talento mexicano.

En el presente torneo, el nacido en Texcoco ha disputado diecisiete encuentros donde ha marcado seis goles y entregado dos asistencias para gol en 829 minutos. Desde su debut en el máximo circuito ha jugado 70 encuentros, marcando 13 goles y entregando dos asistencias en 2,996 minutos.

Ahora el objetivo es seguir firmando buenas actuaciones para ser un futbolista convocable por el timonel rosarino, con la ilusión de disputar los Juegos Olímpicos en un principio, aunque esto está lejos de poder cumplirse. En estos momentos quiere dejar atrás la etiqueta de promesa para volverse una realidad.