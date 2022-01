¿Quien es Sebastián Pérez Bouquet? La nueva promesa ofensiva en la que confía Chivas

Es bien conocido que Chivas es una de las más importantes canteras del futbol mexicano, donde constantemente han generado cualquier cantidad de talento en los últimos años, que buscan consolidad en el máximo circuito.

Uno de ellos ha sido Sebastián Pérez Bouquet, quien llegó a las Fuerzas Básicas a los 4 años en Chivas Gigantera y de a poco fue llevando a cabo su proceso hasta debutar en Primera División a los 18 años. Marcelo Michel Leaño se encargó de darle sus primeros minutos en el máximo circuito como un revulsivo en el ataque frente a Mazatlán en la Jornada 1 del Clausura 2022.

Pérez Bouquet es un futbolista con características diferentes, siendo catalogado por los entrenadores que lo tuvieron en los equipos de divisiones menores como un '10' nato. Con diferentes galardones, se ha encargado de dejar en claro que todo es un proceso que no quiere acelerar, sino llevar con calma y tener paciencia.

A continuación, en GOAL presentamos todo lo que tienes que conocer sobre Pérez Bouquet, la nueva 'perla' del Rebaño en una posición que es una prioridad apuntalar.

¿CÓMO JUEGA?

Pérez Bouquet tiene una especial complexión física, con 56 kilogramos de peso y 1.65 metros de altura, misma que no ha sido un obstáculo para el desarrollo del volante tapatío, dejando en claro que no hay obstáculo alguno para competir con cualquier futbolista, sea corpulento o no, siendo referente y campeón en los equipos Sub13, Sub15 y Sub17.

Sebas tiene una destacada habilidad y técnica con el balón, sabe cómo ocupar espacios y meterse al área además de una importante visión de campo para así aportar al juego colectivo que tanto necesita el Club Deportivo Guadalajara.

El futbolista jalisciense ha disputado torneos internacionales en Japón, Marruecos, Estados Unidos, Portugal y Marruecos, donde se ha puesto al tú por tú con combinados juveniles que tienen gran nivel en las competencias.

"Quiero llegar y mantenerme en Primera División, ser titular y un referente del club, y ya después ir a Europa y a un Mundial con la Selección", dijo Pérez Bouquet en mayo del 2020 al portal oficial de Chivas.

Tras el debut de Sebastián, Marcelo Michel Leaño no dejó de llenarlo de elogios, aunque se sabe que quiere llevarlo con calma, aunque otorgándole minutos en el primer equipo.

"Estamos muy contentos con el debut de Sebasyoán, un jugador que lleva prácticamente toda su vida en el club (...) es un jugador interesante que ha ido siendo regular en diferentes procesos con las categorías. Hoy en día se da su debut, Sebastián trabajó con nosotros prácticamente toda la pretemporada, al igual que otros jugadores que también estuvieron ahí", destacó el entrenador.

🚨¡DEBUTA JOYA DE LAS CHIVAS!



Sebastian Perez Bouquet(18) debutó el día de ayer, entrando de cambio en el partido frente a Mazatlan. Uno de los mejores prospectos de la cantera rojiblanca 🐐 pic.twitter.com/aAt7K717Uc — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) January 11, 2022

LOS NÚMEROS DE PÉREZ BOUQUET

Equipo Partidos Jugados Minutos Goles Chivas Sub13 12 409 1 Chivas Sub15 37 2.981 13 Chivas Sub17 47 3.211 9 Chivas Sub20 24 1.745 5 Tercera División 2 65 0 Chivas 1 5 0

Estadística al finalizar la Jornada 1 del Clausura 2022 en la Liga MX.