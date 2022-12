¿Quién es Facundo Tello, el árbitro de Corea del Sur vs. Portugal por el Mundial Qatar 2022?

El juez argentino de 40 años fue elegido por la FIFA para impartir justicia en el choque entre surcoreanos y lusos por el Grupo H.

Corea del Sur y Portugal se citan este viernes en el Education City Stadium, en duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022. El seleccionado que lidera Cristiano Ronaldo llega a este choque ya clasificado a octavos de final luego de derrotar por 2-0 a Uruguay quedando en la punta de su zona producto de seis enteros. Mientras que los Tigres de Asia vienen de perder 2-3 contra Ghana por lo que se juegan su futuro en la máxima. La escuadra que dirige Paulo Bento debe vencer a los lusos y esperar que los charrúas firmen tablas en su cruce con las Estrellas Negras para avanzar de ronda.

Y para este trascendental choque la FIFA designó a Facundo Tello para que imparta justicia. El argentino será asistido por las bandas por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade, mientras que el cuarto juez será el senegalés Maguette N'Diaye. El VAR será gestionado por el colombiano Nicolás Gallo, quien será auxiliado por Juan Soto, Bruno Boschilia y Armando Villarreal.

¿Quién es Facundo Tello?

El nacido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, dirige en la máxima categoría de su país desde 2013. A sus 40 años dirigió por primera vez en una Copa del Mundo haciendo su estreno en la victoria de Suiza sobre Camerún en la fase de grupos. Antes de arrancar su carrera como referí, el bahiense fue futbolista amateur llegando a estrenarse como "9" en un club de la liga local.

Su debut se produjo en el encuentro en que Godoy Cruz le ganó a Vélez por 3-1. Seis años después,en 2019, fue considerado internacional por la FIFA. Posee más de un centenar de encuentros en la Primera División de Argentina, y también ha dirigido en Copa Libertadores y Sudamericana, el Sudamericano Sub 20 de 2019 en Chile, el Preolímpico Sub 23 de 2020 y la Copa árabe, entre otros. También estuvo presente en cuatro encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas y este año se vio envuelto en una polémica tras acumular un total de 10 expulsiones en un solo partido, durante el encuentro entre Boca y Racing por el Trofeo de Campeones en que la Academia se quedó con el título tras derrotar al Xeneize por 2-1 (el minuto final no pudo jugarse porque el Azul y Oro quedó con seis jugadores).

Su historial marca un total de 215 partidos, de los cuales mostró 1120 tarjetas amarillas, 41 rojas directas y concedió 51 lanzamientos penales.

Sus números: