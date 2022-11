¿Qué pasó entre Lewandowski y Messi?: historial, enfrentamientos, declaraciones

Las dos estrellas del fútbol de élite tienen una historia en conjunto, con pocos partidos entre sí y muchas declaraciones cruzadas.

El miércoles 30 de noviembre habrá un encuentro que paralizará al mundo futbolero. Argentina enfrenta a Polonia y ambos necesitan un buen resultado para seguir con vida en la Copa del Mundo. Además de los equipos, hay dos figuras claras que han construído una historia en común: Lionel Messi y Robert Lewandowski.

Solo se enfrentaron en tres oportunidades. Las primeras dos veces en las semifinales de Champions League 2015 que terminó levantando Barcelona. En la ida, Leo hizo dos golazos e inmortalizó la gambeta ante Boateng. En la vuelta, fue derrota 3-2 para los blaugranas y Lewandowski marcó un tanto. La última vez que se vieron las caras fue una noche negra para Messi: un 8-2 histórico con solo un gol del delantero polaco.

¿DÓNDE NACIÓ LA POLÉMICA ENTRE ELLOS?

Todo comenzó cuando la revista France Football decidió cancelar la entrega del galardón en 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19. El polaco era el claro favorito tras una temporada de ensueño.

Ya en 2021, Leo Messi se asentó en Paris y ahí recibió su séptimo balón dorado. Coronó sus agradecimientos con un mensaje: "Quiero decirle a Robert que es un honor para mi pelear con él, creo que te merecés tu Balón de Oro que el año pasado todo el mundo ha estado de acuerdo que fuiste el ganador y creo que France Fotball debería darte el Balón de oro que te merecés".

Lewandowski tuvo revancha poco después, ya que ganó por segunda vez consecutiva el premio The Best y alcanzó a Cristiano Ronaldo como los futbolistas que más han ganado ese galardón. Cuando los votos fueron desvelados, se descubrió que Leo no lo votó. Decidió ir por Neymar, Mbappé y Benzema.

La prensa no escapó al detalle y le preguntó al centrodelantero qué opinaba. “¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él. Para el Balón de Oro me votó en segundo lugar pero ahora ha decidido votar de distinta manera”. Y cerró con una frase contundente: “No puedo decir mucho más al respecto. Sí puedo decir que yo voté a él en segunda posición”.

Si bien ambos fueron amables en su comentarios, se percibía una tensa calma en el ambiente. La rivalidad entre fanáticos en las redes no paraba de crecer, mucho más cuando en abril se sortó el fixture del Mundial de Qatar 2022 y tanto Argentina como Polonia cayeron en el Grupo C (junto a México y Arabia Saudita).

Poco después, en entrevista con TyC Sports, el astro argentino se tomó un minuto para responder el mensaje de Lewa. "Que diga lo que quiera, no me interesa", expresó restándole importancia al asunto. Además, prosiguió: "las palabras que dije en ese momento fueron de corazón, porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso".

En julio, Lewandowski fichó por Barcelona hasta 2026. Es un detalle que agregaba todavía más valor a la guerra fría entre ambos. El polaco insistió bastante para salir de Bayern Múnich y llegar al conjunto culé.

Con toda esta historia a cuestas llegó noviembre, el mes de la Copa del Mundo. En la rueda de prensa del 18 de noviembre, un periodista argentino le preguntó si iba a estrechar su mano con Leo en el encuentro que cierra la fase de grupos. El delantero se molestó y comentó que todo estaba bien con Messi.

Esta historia todavía no finalizó y, al menos, le queda un capítulo muy importante por escribir. Todo está por contarse.