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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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¿Qué pasó en el descanso? Jesús descarga su ira contra Mohamed Al-Aql

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Al Nasr FC vs Al Najma
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1ª División
J. Jesus
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El entrenador portugués le grita a un jugador del Al-Najma

El partido que enfrentó al Al-Nasr y al Al-Najma fue escenario de un momento polémico al final de la primera parte, en el encuentro disputado hoy viernes, correspondiente a la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales.

La primera parte terminó con ventaja para «Al-Alamy» gracias a dos goles de Abdullah Al-Hamdan en el minuto 45+8 y de Sadio Mané en el 45+9, frente al único tanto de Al-Najma, obra de Rakan Rajeh Al-Talihi en el 44. 

El portugués Jorge Jesus, entrenador del Al-Nassr, se dirigió directamente hacia Mohamed Al-Aql, jugador del Al-Najma, y mantuvo con él una acalorada discusión y una fuerte disputa.

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Según lo observado, Jesús no esperó mucho tras el pitido final de la primera parte, sino que se dirigió inmediatamente a Al-Aql y entabló con él una acalorada conversación, en una escena que atrajo la atención de los espectadores y las cámaras dentro del túnel o la zona de descanso.

Esta discusión se produce en el contexto de un partido importante, y refleja la tensión natural que reina en este tipo de encuentros de la Liga Saudí, ya sea en relación con instrucciones técnicas, la discusión de decisiones arbitrales o cuestiones tácticas candentes.

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