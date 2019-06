¿Qué dorsal usará Eden Hazard en el Real Madrid?

El crack belga, que en las últimas temporadas lució la '10' del Chelsea, todavía no tiene asignado un número en el club español.

Este jueves, Eden Hazard será presentado a las 19 horas de ante los aficionados del , que todavía tienen una incógnita respecto del jugador belga. ¿Qué dorsal utilizará en el Santiago Bernabéu?

El ex atacante del pisará por primera vez su nueva casa y tanto el presidente, Florentino Pérez, como la hinchada le darán la bienvenida a un futbolista de elite que todavía no tiene asignado un número para su nueva camiseta. Cabe señalar que, más allá de que en alguna tienda ya se han vendido zamarras con el '7' en la espalda, ese número todavía no se lo han pedido a Mariano Díaz.

Hay que recordar que Hazard ha lucido el '10' en la espalda a lo largo de sus últimas seis campañas en el Chelsea, donde también llevó el dorsal '17' en sus primeros dos cursos como 'Blue'. Ahora mismo, el '10' del Real Madrid le pertenece al croata Luka Modric, y el '17' es de Lucas Vázquez. ¿Podrá Hazard quitarle ese dorsal al actual Balón de Oro?

Por otro lado, cuando jugaba en el de , Hazard llevó la '10' solamente en su última temporada, la 2011/12, después de haber lucido el '26' (vacante en el Bernabéu) durante tres años. En su primera campaña había llevado el '36'.

Con la selección de , Hazard usa la '10' desde la temporada 2014/15. Antes usaba la '7', que ahora lleva Mariano Díaz en Concha Espina, y la '16', que en el Real Madrid no tiene dueño.

PRESENTACIÓN DE HAZARD

El acto de presentación de Hazard comenzará a las 19 horas con el recibimiento al jugador en el Palco de Honor del Santiago Benabéu, donde el también ex del Lille dirá sus primeras palabras como nueva estrella merengue.

Posteriormente, Hazard bajará al vestuario que compartirá con sus nuevos compañeros y se vestirá por primera vez con la equipación del Real Madrid y saltará al césped del coliseo blanco para salurdar a su nueva afición, dar unos toques de balón y regalar balones a los aficionados. Para ese entonces, ya se habrá revelado su dorsal.