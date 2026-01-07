Pumas vs Querétaro, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Pumas recibe al Querétaro este domingo 11 de enero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario como parte de la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Pumas vs Querétaro del torneo Clausura 2026

Efraín Juárez vivirá su tercer torneo al frente de Pumas, con la firme intención de llevar al equipo a la Liguilla después de haber quedado eliminado en el Play-In en los semestres anteriores, instancia que ya no se jugará a partir del Clausura 2026 y tratará de que los Felinos terminen entre los ocho mejores de la tabla general.

Los Gallos Blancos el semestre anterior estuvieron cerca de colarse a la fase final y buscarán hacer otro buen torneo para sumar la mayor cantidad de puntos posibles y de esta manera, evitar terminar en los últimos tres lugares de la tabla porcentual que pagan multa.

Cómo ver Pumas vs Querétaro, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Las Estrellas, TUDN, Vix Premium Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Las Estrellas, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Pumas vs Querétaro

Liga MX - Clausura Olimpico Universitario

El partido se disputa este domingo 11 de enero a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

México: 12:00 horas

Estados Unidos:13:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 15:00 horas

15:00 horas España:19:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Club Universidad Nacional contra Queretaro FC alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager E. Juarez Alineación probable Suplentes Manager E. Gonzalez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Pumas

Pumas atraviesa la peor sequía de su historia, con casi 15 años sin conseguir el título de liga, algo que intentarán revertir a la brevedad. Los Universitarios no podrán contar este torneo con su mejor goleador del semestre pasado, José Juan Macías, el cual sufrió una lesión de ligamento cruzado y estará al rededor de nueve meses fuera de las canchas.

La buena noticia para Efraín Juárez es que contará con una baraja de delanteros más amplia, gracia a las incorporaciones de Juninho y Robert Morales, así como el regreso de Guillermo Martínez, ausente gran parte del Apertura 2025 por una lesión.

Los de la UNAM tendrán un semestre cargado de mucha actividad, ya que una vez más, estarán disputando la Concacaf Champions Cup, con la que tienen una deuda pendiente por la final perdida contra el Seattle Sounders en la edición 2022 de la competencia.

Noticias de Querétaro

Los Gallos Blancos son uno de los planteles más modestos del futbol mexicano en la actualidad; sin embargo, esperan poder competir y ser uno de los 'caballos negros' que estén peleando por un lugar en la Liguilla, ahora bajo el mando de Esteban González, quien vivirá su primera experiencia como director técnico en México.

Benjamín Mora dejó al equipo de momento, fuera de los últimos lugares de la porcentual y la tarea del chileno será intentar mantenerse alejados de dichos puestos para que la institución no pague la multa al final del certamen de la Liga MX.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

