Prohibición de contacto a Luciano Valente: «Prohibido hablar en este momento»

Dick Lukkien, técnico del FC Groningen, ha prohibido a sus jugadores contactar con Luciano Valente, exfutbolista del club, para evitar filtraciones de información sensible antes del partido contra el Feyenoord.

El centrocampista del Feyenoord jugó antes en el Groningen y conoce el club por dentro. Ese detalle ya causó problemas a los norteños al inicio de la temporada. Lukkien quiere evitar que se repita.

El sábado Valente se medirá por segunda vez a su exequipo; en la ida el Feyenoord ganó 0-1 en el Euroborg, un resultado que aún recuerda Lukkien.

El técnico bromea con su «prohibición de contacto»: «He ordenado a mis jugadores que no hablen con él; no es un silencio total, pero también está bien tener un plan que no se filtre».

Lukkien asegura que, en el partido anterior, Valente aprovechó sus contactos en el Groningen y el Feyenoord obtuvo información útil.

«La última vez, Luciano tendió una enorme cortina de humo», recordó Lukkien. El centrocampista dijo que no jugaría, pero mientras tanto recopilaba datos. Al final, fue un movimiento inteligente.

«Consiguió toda la información sobre cómo íbamos a jugar», admite Lukkien. «No fue muy inteligente».

Con el duelo en Rotterdam cerca, Lukkien confía en que sus jugadores hayan aprendido la lección: «Espero que esta vez lo hagan mejor».