Problemas para el Barcelona: La Premier, cerrada para Coutinho

Con el cierre del mercado inglés se desvanece la única salida para el brasileño, que seguirá en un Barcelona que sigue sin poder ofertar por Neymar.

EDITORIAL

Ya es oficial. Philippe Coutinho no jugará en la Premier League después de que el mercado en cerrara el jueves a las seis de la tarde, hora española, sin que llegara a concretarse su cesión al , descartada desde el miércoles por parte del propio jugador. El brasileño nunca vio claro ingresar en cualquiera de los rivales de su ex equipo, el , y prefirió quedarse en a pesar de que la intención del club era cederlo a un equipo que pudiera hacerse cargo de la totalidad de su ficha para poder acometer la incorporación de Neymar Da Silva sin romper el Fair Play Financiero en cuanto al capítulo salarial.

Tras intentar incluirlo infructuosamente en un trueque con el y sondear a un Liverpool que no tardó en descartar el regreso del brasileño a Anfield el Barcelona planteó una cesión remunerada al y al Tottenham que inicialmente convenció a los Spurs. Sin embargo, las dudas del propio jugador congelaron inicialmente la operación antes de destruirla por completo, lo cual sucedió el miércoles a última hora del día. No es, por lo tanto, una sorpresa que tras el cierre del mercado de la Premier League Coutinho siga siendo jugador del Barcelona.

Ello no evita que la situación se haya convertido en un problema grave para un Barcelona que ni siquiera tiene capacidad para ofrecerle a Neymar los 25 millones de euros netos por temporada que cobraba antes de irse al PSG y no la tendrá hasta que no encuentre acomodo para Coutinho. Sin embargo, en estos momentos solo el PSG puede pagarle la ficha y es bien sabido que los parisinos prefieren al ex del Santos en cualquier equipo menos en el Barcelona y que no darán ninguna facilidad al respecto mientras se filtra el interés del y la tensión aumenta en Barcelona.

Desde el club azulgrana se muestran tranquilos e insisten en que "el trabajo está hecho" en cuanto al mercado pero lo cierto es que desde hace meses son numerosas las voces en la junta directiva que aconsejan la salida de Coutinho antes de que pueda devaluarse más tras año y medio en el que el brasileño apenas ha ofrecido algunos destellos en sus primeros meses. Todo apunta que Coutinho seguirá de azulgrana y, en consecuencia, Neymar no podrá consumar su regreso al Camp Nou.