Premier League - Jornada 1 21 ago 2026 - 15:00 Emirates Stadium

El Arsenal vs Coventry City comenzará el viernes 21 de agosto de 2026 a las 15:00 EST y 20:00 GMT.

El vigente campeón Arsenal arranca la nueva temporada

El Arsenal de Mikel Arteta pone en marcha la temporada 2026-27 bajo los focos del viernes por la noche en Londres. Su visitante es el recién ascendido Coventry City, bajo la tutela de Frank Lampard.

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¿Qué aportan los recién llegados del Coventry?

El Coventry arrasó en el Championship la temporada pasada, al ganar la división con una enorme ventaja de 11 puntos sobre el Ipswich. Fue el equipo más goleador (97 goles) y presumió de la mejor defensa (45 goles encajados), así que el ascenso a la máxima categoría es una reivindicación para Frank Lampard y su equipo. Los Sky Blues han incorporado seis caras nuevas, algunas de ellas con una experiencia vital en la Premier League. El neerlandés Gustavo Hamer regresa para una segunda etapa tras tres temporadas en el Sheffield United, mientras que el centrocampista Frank Onyeka ficha en propiedad desde el Brentford tras una cesión la temporada pasada. El Coventry también ha gastado 20 millones de libras en el extremo francés Loum Tchaouna, procedente del Burnley. También ha incorporado al defensa central suizo Aurele Amenda, del Eintracht Frankfurt. El centrocampista ghanés de 20 años Caleb Yirenkyi ha firmado desde el Nordsjaelland en una operación de 23,1 millones de libras. El portero Carl Rushworth llega desde el Brighton en una operación de 22 millones de libras.

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¿Qué ha hecho el Arsenal en el mercado de fichajes?

El campeón ha fichado calidad contrastada en la Premier League con la llegada de Bruno Guimaraes desde el Newcastle. El brasileño de 28 años llega por una cantidad rumoreada de 75 millones de libras y se espera que sea un habitual en el primer equipo desde el principio. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la liga la temporada pasada con nueve tantos, y también repartió cinco asistencias. Desde su debut en la EPL, solo 16 jugadores han creado más ocasiones que sus 213, y ningún jugador de la máxima categoría ha ganado más duelos (1.030) en ese periodo. El Arsenal también ha fichado al extremo griego Christos Tzolis, procedente del Club Brugge. El jugador de 24 años, anteriormente en el Norwich City y que, casualmente, debutó en la Premier League contra el Arsenal en 2021, fue una máquina de producción la temporada pasada, con 17 goles y 23 asistencias en la Pro League belga. Tzolis dio dos asistencias en su debut oficial con el Arsenal en la victoria ante el Manchester City en la Community Shield.

El Arsenal también ha hecho permanente, como se esperaba, la cesión del defensa ecuatoriano Piero Hincapie, y el portero Illan Mellier ha firmado gratis desde el Leeds para ser suplente de David Raya.

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El Arsenal derriba al City en la Community Shield

A menudo se dice que ganar la Community Shield puede ser una maldición, pero el Arsenal se mostró arrollador en su desmantelamiento por 3-0 del Manchester City en el tradicional telón de apertura de la temporada inglesa. Los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Odegaard subrayaron una actuación dominante del equipo de Mikel Arteta mientras afina la preparación de la defensa de su título.

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La 'maldición' de la Community Shield

Ninguno de los últimos seis ganadores de la Community Shield ha acabado ganando el título de la Premier League en la misma temporada, y solo uno de los últimos 15 lo ha logrado: el Manchester City en 2018-19.

Posibles onces

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva; Onyeka, Yirenkyi, Grimes; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

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¿Qué podemos esperar del Arsenal vs Coventry?

El Arsenal será el gran favorito para sumar los tres puntos en la jornada 1. El Coventry llega a Londres sin nada que perder, así que deberíamos asistir a un duelo abierto y entretenido.

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Noticias de los equipos y plantillas

El Arsenal afronta el partido sin los defensas centrales Jurrien Timber y William Saliba, ambos incluidos como lesionados. Mikel Arteta todavía no tiene una alineación probable confirmada y se esperan novedades más cerca del inicio.

El Coventry City no puede contar con el defensa Luke Woolfenden por lesión. Frank Lampard tampoco ha confirmado su once inicial, así que se añadirá más información del equipo en cuanto esté disponible.

Forma

El Arsenal ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue una victoria amistosa por 2-3 ante el Borussia Dortmund, mientras que también venció al Girona por 4-1 en pretemporada. Sus dos derrotas llegaron contra el Real Betis, que ganó 3-1, y el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League. En esos cinco partidos, el Arsenal marcó nueve goles y encajó ocho.

El Coventry ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatando uno y sin perder ninguno en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria amistosa por 3-1 sobre el Espanyol. También cerró la temporada pasada con fuerza, al derrotar al Portsmouth por 5-1 y al Wrexham por 3-1 en el Championship. El Coventry marcó 11 goles en sus últimos cinco partidos y encajó solo tres, una racha que subraya el impulso que Lampard construyó durante la pelea por el ascenso.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en la FA Cup en enero de 2014, cuando el Arsenal ganó 4-0 en el Emirates Stadium. Antes de eso, el Arsenal derrotó al Coventry por 6-1 en la Carabao Cup en septiembre de 2012. El último duelo de Premier League entre ambos equipos se remonta a febrero de 2001, cuando el Arsenal ganó 1-0 en Highfield Road. En los cinco enfrentamientos registrados, el Arsenal ha ganado los cinco, con 16 goles a favor y solo dos en contra.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Arsenal es actualmente segundo, mientras que el Coventry City ocupa la séptima posición.