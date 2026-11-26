Inter-Genoa: datos del partido

Serie A - Jornada 13 28 nov 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

El ataque más goleador pone a prueba la racha del Genoa, con cuatro triunfos en cinco partidos

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El sábado por la noche se enfrentan en Milán el ataque más goleador de la Serie A y uno de los equipos en mejor forma del campeonato. El Inter de Milán de Cristian Chivu ocupa el tercer puesto con 29 puntos y suma 32 goles en sus primeros 12 partidos, más que ningún otro equipo. Llega además con la confianza reforzada tras vencer el miércoles por 2-0 al VfB Stuttgart en la Champions League gracias a los goles de Petar Sučić y del capitán Lautaro Martínez, de regreso en el equipo.

Antes de esa victoria europea sin encajar goles, el Inter había vivido el pasado domingo un partido de ocho tantos en Bérgamo, donde empató 4-4 con el Atalanta en un inolvidable encuentro de la Serie A.

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Le espera un Genoa revitalizado por Daniele De Rossi, que ha ascendido hasta el décimo puesto con 16 puntos tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. Viene de imponerse el domingo por 0-2 a domicilio al Sassuolo gracias a un doblete de Milutin Osmajić en la primera parte y a siete paradas de Justin Bijlow. El Genoa viaja a Lombardía con la intención de poner fin a una sequía que le ha llevado a marcar solo un gol en sus últimas 10 visitas al San Siro en la Serie A.

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