Previa del Croacia vs Inglaterra de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Croacia vs Inglaterra: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 3 3 oct 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Croacia e Inglaterra comenzarán el 3 de octubre de 2026 a las 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Los pesos pesados del Grupo A3 se ven las caras en Rijeka

Croacia regresa a casa, al HNK Rijeka Stadium Rujevica, para recibir a Inglaterra en la jornada 3 de su campaña 2026/27 de la Liga A de la UEFA Nations League en el Grupo A3. Tras una ventana internacional de apertura irregular, el equipo de Slaven Bilić aspira a aprovechar su condición de local para lograr un resultado vital y escalar posiciones en el grupo. Para la Inglaterra de Thomas Tuchel, el viaje a Rijeka tras una convincente victoria a domicilio el fin de semana representa una prueba importante en su intento de seguir presionando a la líder del grupo, España.

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La irregular ventana de septiembre de Croacia

Croacia llega al encuentro del sábado con la intención de reaccionar tras sufrir una dura derrota por 4-1 a domicilio ante España en la jornada 2, el 29 de septiembre. El delantero Dion Drena Beljo marcó el único gol croata en Sevilla antes de que España tomara el control. El resultado llega después de una impresionante victoria por 2-1 a domicilio sobre Czechia en Praga en la jornada 1, el 26 de septiembre, con Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol y Mateo Kovačić centrados en recuperar la solidez defensiva en casa.

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El impulso de Inglaterra para reponerse

Inglaterra viaja a Croacia rebosante de confianza tras lograr una trabajada victoria por 2-0 a domicilio sobre Czechia en Praga en la jornada 2, el 29 de septiembre. Después de una derrota inicial por 3-2 en casa ante España en Wembley, los goles en la segunda parte de Anthony Gordon (47') y del capitán Harry Kane (69') dieron a Thomas Tuchel su primera victoria al frente del equipo en la Nations League. Apoyada en la capacidad de creación de Trent Alexander-Arnold y el impulso creativo de Jude Bellingham, Inglaterra aspira a encadenar triunfos a domicilio.

¿Puede la sala de máquinas de Croacia frenar el ataque por bandas de Inglaterra?

Los enfrentamientos históricos entre estas dos potencias futbolísticas han dejado un alto nivel de tensión táctica, incluida la victoria de Inglaterra por 4-2 en la fase de grupos del Mundial a principios de verano. Croacia buscará controlar la posesión por el centro con Luka Modrić, Mateo Kovačić y Petar Sučić, al tiempo que desplegará a Dion Drena Beljo e Ivan Perišić en transiciones rápidas. Mientras tanto, Inglaterra confiará en el juego dinámico por fuera de Bukayo Saka y Anthony Gordon para estirar la línea defensiva croata. Con puntos cruciales del Grupo A3 en juego, el choque del sábado promete una intensa batalla europea desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Croacia: Livakovic; Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic P. Sucic; Baturina, Beljo, Marco Pasalic

Inglaterra: Pickford; Trent, Chalobah, Guehi, Hall; Anderson, Garner; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Noticias de los equipos y plantillas

Slaven Bilic no ha confirmado una alineación probable de Croacia de cara al partido, y no se ha facilitado información sobre lesiones o sanciones del equipo local. Se espera que se añadan novedades más cerca del inicio.

Thomas Tuchel tampoco ha dado a conocer un posible once de Inglaterra, sin ausencias confirmadas por ahora. La convocatoria sí incluye a Morgan Gibbs-White, que fue llamado de urgencia, y a Alex Scott, que debutó con la absoluta en el encuentro anterior.

Forma

Croacia llega a este partido tras haber ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco encuentros, con una dura derrota por 4-1 ante España como resultado más reciente. Antes de eso, logró una victoria por 2-1 a domicilio ante Czechia en la Nations League. En esos cinco partidos, la Vatreni marcó seis goles, pero encajó nueve, un balance que refleja la fragilidad defensiva que Bilic ha sido instado a corregir. Su campaña en el Mundial a principios de año dejó victorias ante Ghana y Panamá antes de una eliminación en cuartos de final ante Portugal.

Inglaterra llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos, la más reciente el 2-0 ante Czechia. Su campaña en la Nations League también incluyó una derrota por 3-2 ante España, aunque el equipo de Tuchel mostró una considerable producción ofensiva durante el verano, al derrotar a Francia por 6-4 en una notable semifinal del Mundial antes de perder contra Argentina en la final. Inglaterra marcó quince goles en esos cinco encuentros y encajó diez, lo que subraya tanto su potencia ofensiva como su ocasional vulnerabilidad defensiva.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones terminó con una contundente victoria de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia en el Mundial de 2026 en junio, un resultado que marcó el tono del torneo para Inglaterra. Antes de eso, Inglaterra derrotó a Croacia por 1-0 en la Eurocopa 2020 y ganó por 2-1 en un duelo de la Nations League en noviembre de 2018. La única victoria de Croacia en los últimos cinco enfrentamientos directos llegó en el Mundial de 2018, un triunfo por 2-1 que eliminó a Inglaterra en semifinales. El balance global de esos cinco partidos favorece a Inglaterra, con tres victorias por una de Croacia y un empate.

Clasificación