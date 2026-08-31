Previa del Aston Villa vs Arsenal de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Aston Villa vs Arsenal: detalles del partido

Premier League - Jornada 2 31 ago 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa y Arsenal se enfrentarán el 31 de agosto de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

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Espectáculo del lunes por la noche en Birmingham

Aston Villa cerrará la jornada 2 de la temporada 2026/27 de la Premier League recibiendo al Arsenal bajo los focos del lunes por la noche en Villa Park. Después de estrenos ligueros con resultados muy distintos, el Villa confiará en el empuje de su afición en casa para reponerse y frenar el impulso del Arsenal. Para los visitantes, el viaje del lunes a las West Midlands supone una prueba temprana vital de sus aspiraciones al título, ya que buscan enlazar dos victorias para empezar la temporada.

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El Villa busca una respuesta en casa tras el golpe de la noche inaugural

El equipo de Unai Emery llega al duelo del lunes decidido a ofrecer una reacción inmediata tras la dura derrota por 4-0 a domicilio ante el Brighton & Hove Albion el 23 de agosto. El Villa sufrió un contratiempo temprano con un gol en propia puerta de Victor Lindelöf antes de que la tarjeta roja al centrocampista João Gomes en el minuto 39 le dejara con diez hombres, lo que permitió al Brighton despegarse en el marcador. De vuelta a casa, Emery se centrará en recuperar la disciplina defensiva, aunque gestionar la estructura del centro del campo sin el sancionado Gomes pondrá a prueba la profundidad de plantilla del Villa ante la dinámica sala de máquinas del Arsenal.

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La dominante puesta en escena del Arsenal ante el Coventry

El Arsenal de Mikel Arteta llega a Villa Park rebosante de confianza tras lograr una cómoda victoria por 3-0 en casa ante el Coventry City el 21 de agosto. Kai Havertz abrió el marcador en el minuto 15 antes de que Bukayo Saka y el capitán Martin Ødegaard añadieran sus goles para culminar una convincente actuación colectiva. Controlando el ritmo desde zonas centrales y manteniendo la solidez defensiva, el Arsenal parece preparado para poner a prueba la estructura de línea alta del Villa desde el pitido inicial.

La historia favorece al Arsenal

Históricamente, el Arsenal tiene ventaja global en este enfrentamiento, después de haber logrado una victoria por 4-1 en su duelo liguero más reciente en diciembre de 2025 en el Emirates Stadium. Sin embargo, los choques en Villa Park suelen ser partidos de ritmo alto y mucha exigencia física, en los que los contraataques por banda del Villa pueden llevar al límite absoluto a la zaga del Arsenal. Con la disciplina táctica como un factor clave, el duelo del lunes promete márgenes mínimos e intensos cambios de inercia.

Posibles onces iniciales

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri; Bogarde, Kamara; Buendia, Barkley, McGinn; Jackson

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Noticias de los equipos y plantillas

Unai Emery afronta una lista significativa de bajas de cara a este partido. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey y Tammy Abraham están fuera por lesión, mientras que Joao Gomes está sancionado. La alineación prevista del Villa se confirmará más cerca del inicio del partido y se añadirán más actualizaciones a medida que estén disponibles.

Mikel Arteta no puede contar con Jurrien Timber, Bruno Guimaraes y William Saliba por lesión, aunque el Arsenal no llega al partido con sancionados. No se ha confirmado ninguna alineación probable por ahora y la información del equipo se actualizará antes del inicio del encuentro.

Forma

El Aston Villa llega a este partido sin ganar en sus últimos cuatro encuentros oficiales, con una victoria en sus cinco compromisos más recientes en total. Su único triunfo llegó en un amistoso de pretemporada ante el BG Pathum United, y desde entonces ha perdido contra el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA, el Borussia Moenchengladbach y, más recientemente, por 4-0 ante el Brighton en su estreno en la Premier League. El Villa ha marcado cuatro goles en esos cinco partidos y ha encajado diez.

El panorama de forma del Arsenal es considerablemente más alentador. El Arsenal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y su única derrota llegó en un amistoso de pretemporada ante el Real Betis. Venció al Borussia Dortmund por 3-2 en un amistoso, empató 1-1 con el Como y luego ganó la Community Shield por 3-0 ante el Manchester City antes de abrir la temporada de la Premier League con una victoria por 3-0 sobre el Coventry City. El Arsenal ha marcado diez goles y ha encajado cuatro en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria del Arsenal por 4-1 en el Emirates Stadium el 30 de diciembre de 2025. Antes de eso, el Aston Villa logró una victoria en casa por 2-1 sobre el Arsenal el 6 de diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de la Premier League, el Arsenal presenta el mejor balance con tres victorias frente a las dos del Villa, además de un empate 2-2 en el Emirates en enero de 2025. El Arsenal ha marcado doce goles en esos cinco partidos, mientras que el Villa ha anotado siete.