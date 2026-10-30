Previa del Milan-Inter de la Serie A

Serie A - Jornada 10 31 oct 2026 - 15:45 San Siro

El Milan-Inter comenzará el sábado 31 de octubre a las 15:45 EST y las 19:45 GMT.

Italia se paraliza ante otro clásico derbi de Milán

El Inter, campeón del Scudetto, «visita» al Milan el sábado en una nueva edición del legendario Derby della Madonnina.

El Milan sufre su primer revés con Amorim

El Milan perdió 4-2 en casa ante el Bologna en su último partido, su primera derrota de la temporada con su nuevo entrenador, Ruben Amorim. Tras nueve encuentros, ya está a siete puntos del campeón, el Inter, por lo que los ultras milanistas no tolerarán un mal resultado en este derbi. Resulta preocupante que el equipo de Amorim también perdiera 3-0 en el campo del Bournemouth en la Europa League el 22 de octubre. El joven Alphadjo Cisse marcó un doblete en la derrota ante el Bologna y elevó a cuatro sus goles en la Serie A esta temporada.

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El Inter es líder, pero por muy poco

El Inter ha comenzado la defensa del título en gran forma: ha ganado ocho de sus nueve partidos y sigue invicto, aunque solo lidera la clasificación por los goles marcados, por delante de la Lazio. En su encuentro más reciente, venció al colista Venezia gracias a dos goles en propia puerta en los minutos finales. No fue ni mucho menos su mejor actuación de la temporada, pero sumó otros tres puntos. Si mantiene esa tendencia, puede conquistar su tercer título en cuatro años.

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Datos clave y novedades sobre las lesiones

Sorprendentemente, el Milan lleva siete enfrentamientos oficiales sin perder ante su acérrimo rival, el Inter, incluidos dos triunfos consecutivos en la Serie A sin encajar goles.

Fikayo Tomori se suma a Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira y Adrien Rabiot entre las bajas por lesión del Milan. El Inter sigue sin poder contar con su capitán, Lautaro Martínez, que tiene molestias en el muslo.

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