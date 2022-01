Prensa española asegura que José Juan Macías podría jugar en la Ligue 1

La llegada de José Juan Macías al Getafe de España había despertado dudas, principalmente por la forma como apresuró su salida a Europa y que fue cobrándole factura en su estancia en el club.

El canterano de las Chivas no ha podido estabilizarse con los Azulones, donde ahora no cuenta con la confianza del director técnico Quique Sánchez Flores tras recuperarse de una lesión y no ha sido contemplado desde el partido contra el CFJ Mollerusa de la Copa del Rey que se jugó el 30 de noviembre del 2021.

Ante la llegda de Borja Mayoral al Geta, JJ ha pasado a convertirse en el sexto delantero del equipo y la prensa española comienza a señalar su futuro, donde es colocado en este mercado de invierno en la Ligue 1 de Francia, sin conocerse el posible club destino.

A partir de su llegada al equipo, el delantero mexicano únicamente ha visto participación en ocho partidos, siete de LaLiga y uno de la Copa del Rey, sumando 221 minutos donde no ha completado uno sólo de ellos con el equipo que quiere prestarlo.

Mientras tanto, Macías no tiene espacio en Chivas, con quienes debería reportar en junio del 2022, según explicó el director deportivo Ricardo Peláez: "No, no hemos tenido comunicación con José Juan porque tiene un año con el Getafe y hay que ser respetuosos. No hemos recibido tampoco comunicación de ellos y vamos a cumplir los tiempos. Si hubiera algo, entraríamos en comunicación para resolver, pero no es el caso".

Ahora se está a espera de conocer cuál será el futuro de Macías, donde su futuro apunta a no estar más con la entidad de la provincia de Madrid.