Premios de la Eredivisie: Ismael Saibari, Jugador del Año; Mika Godts, Talento del Año

El lunes por la noche, Ismael Saibari fue nombrado Jugador del Año de la VriendenLoterij Eredivisie en los Eredivisie Awards de ESPN. En la categoría femenina, Mao Itamura obtuvo el título de Jugadora del Año. Mika Godts y Renee van Asten compartieron el premio Talento del Año Johan Cruijff.

Jugador del Año

Saibari, centrocampista ofensivo de 25 años, lideró al PSV al título liguero con 15 goles y 8 asistencias en 27 partidos. Venció en la votación a Tjaronn Chery, Godts, Jacob Trenskow y Joey Veerman.

Itamura, de 19 años, fue la máxima goleadora del Feyenoord con ocho tantos y ayudó al equipo a terminar tercero y clasificarse para Europa.

Talento del Año Johan Cruijff

Godts, extremo izquierdo de 20 años, fue clave en el Ajax con 17 goles y 12 asistencias en 32 partidos de Eredivisie, y ningún jugador intervino en más tantos.

En categoría femenina, Renee van Asten (19) fue elegida Talento del Año Johan Cruijff. Debutó en septiembre con el Ajax subcampeón y, tras destacar, fue convocada con la selección holandesa, con la que marcó en abril ante Francia.

Máximos goleadores

Ayase Ueda ganó el trofeo Willy van der Kuijlen a la máxima goleadora de la pasada Eredivisie con 25 tantos. El delantero del Feyenoord no asistió porque se prepara con la selección japonesa para el Mundial. En la categoría femenina, el premio se compartió entre Jaimy Ravensbergen (FC Twente) y Desiree van Lunteren (AZ), con dieciséis goles cada una.

Gol del Año

En la categoría masculina, el Gol del Año de la Eredivisie de la VriendenLoterij fue para Gyan de Regt, del Excelsior, por su espectacular chilena en octubre ante el Fortuna Sittard. En la Eurojackpot Vrouwen Eredivisie, Sam de Jong, del FC Utrecht, obtuvo el Gol del Año tras marcar de lejos con un preciso tiro en parábola al NAC Breda a finales de septiembre.

Premio a la Trayectoria

El Premio a la Trayectoria reconoció a Sarina Wiegman. La entrenadora de 56 años, famosa por dirigir las selecciones femeninas de Holanda e Inglaterra, entrenó al ADO Den Haag en la Eredivisie Femenina entre 2007 y 2014.