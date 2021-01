¿Por qué se fue Pol Fernández de Boca?

El volante argentino regresó a Cruz Azul y, desde México, contó su versión sobre su salida del Xeneize.

La ausencia de Pol Fernández en los primeros dos partidos de Boca en la Copa Liga Profesional .post suspensión por la pandemia- encendieron las alarmas: ¿por qué no jugaba? El ex-Racing era una fija para Miguel Ángel Russo, habiendo disputado 13 de los 14 partidos del Xeneize en el año previo al retorno de la actividad en el plano local como titular. Sin embargo, el club confirmó a través de un comunicado que el jugador no seguirá. ¿Qué pasó?

Pol estaba a préstamo, su contrato se terminó el 31 de diciembre del 2020 y tenía una opción de compra de siete millones de dólares, la cual Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol no estaban dispuestos a abonar. Así las cosas, se le había ofrecido una extensión de la cesión por un año más con la promesa de adquirir su pase cuando ingresara el dinero por el traspaso de Iván Marcone. Este ofrecimiento, que en principio tenía el visto bueno de la institución mexicana, es lo que descartó su entorno.

El propio padre del futbolista, a su vez representante, confirmó el 10 de noviembre una información que claramente estaba vinculada a su repentina desaparición de las canchas: "Por el momento, no vamos a seguir, no vamos a firmar la renovación. Él tiene que volver a , esperaremos a que pase este tiempo”.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Un día después, desde Boca salieron a aclarar la situación con un comunicado oficial en el que se confirmaba que no adquirirían la ficha del futbolista, además de agradecerle por "su aporte profesional durante este 2020":

"Si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución. Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente. Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020".

Ya desvinculado del Xeneize y tras haber confirmado que se quedará en México para continuar su carrera en la Máquina Cementera, Pol dio su versión sobre su salida de Boca. "Fueron algunas cosas que pasaron y no se supieron porque a mí no me gusta hablar y nadie lo iba a contar. Yo fui al club con condiciones que impusieron y las acaté. Pero me llevaron con opción de compra pensando mi entorno que iban a hacer uso de mi opción de compra. Fui creciendo y me sentía muy bien. Pasaron cosas que yo no me enteré. Un día recibí un llamado que tenía que firmar un papel para extender el préstamo. Yo no sabía que iba a ser otro préstamo, pensé que iba a ser compra definitiva del pase. El consejo del fútbol me quiso explicar, pero yo no entendía. Cada vez que hablaba les decía lo mismo, que se comuniquen con mi papá", contó el ex- , en declaraciones a TNT Sports.

En la misma línea, agregó: "Pasaron las semanas, papá no recibió ningún llamado de parte de Boca. Me volvieron a hablar y les repetí lo mismo, que se comuniquen con él porque yo no entiendo de papeles y eso. No lo hicieron, ya había pasado un mes de que no podía jugar y un día me llamaron desde el consejo del fútbol diciéndome que si quería que no me presente a entrenar más porque no iba a jugar más. Les respondí que no porque tenía contrato y porque respetaba a mis compañeros. Les dije que estaba a disposición del club para jugar hasta el último día. Estoy súper agradecido con mis compañeros, por eso me puso contento que hayan ganado la Copa Diego Maradona. Yo cumplí mi contrato hasta el último día", concluyó.