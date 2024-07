Por qué los ingleses no dicen "¡gol!" y gritan "yeah" o "yes"

Los seguidores del país británico no festejan como se efectúa en numerosos países del mundo.

No hay como los ingleses. Y menos como sus aficionados al fútbol, donde tienen varias particularidades que los distingue por encima del resto. Entre estas se encuentra que, pese a ser el país que inventaron este deporte, ellos no celebran como la mayoría con la palabra "¡gol!" . Ellos más bien gritan "yeah!" o "yes!" (sí) cada que su selección o club anota.

Y eso llama la atención a escala internacional con el paso del cuadro de los Tres Leones por la Eurocopa de Alemania 2024.

La razón para actuar así, reconocen periodistas ingleses de Goal, es que no suelen ser "muy expresivos". Tienden a mostrarse "más reservados y con un lenguaje peculiar" y esa es la explicación por la que optan por algo más corto o sencillo.

A esto se suma otra de las innovaciones desde las Grandes Islas: el cántico de " it's coming home! " ("¡viene a casa!") , el cual se refiere a la esperanza por volver a levantar un trofeo que se les resiste a partir de 1966 .