¿Por qué los aficionados de Japón limpian la grada y recogen la basura después de los partidos del Mundial Qatar 2022?

Que los japoneses tienen un enorme sentido de la educación, la responsabilidad y el civismo no es nada nuevo. Y donde se está pudiendo apreciar es en el comportamiento ejemplar de sus hinchas durante los partidos del Mundial de Qatar de 2022. Sus jugadores limpian el vestuario después de cada partido y sus 'fans' limpian toda la basura acumulada en las gradas después de cada partido. Sí, Japón es "otro rollo".

Tras vencer a Alemania y España en la fase de grupos, contra todo pronóstico, los hinchas nipones festejaron por todo lo alto el buen papel de su selección, pero después se ocuparon de limpiar el desorden y recogieron toda la suciedad en bolsas de basura antes de abandonar el estadio. En un vídeo que se ha 'viralizado' en redes, se podía ver a los aficionados japoneses recogiendo la basura y ayudando a los operarios de la FIFA para que sus localidades quedasen perfectamente limpias después del partido. Ni siquiera cuando salen de su país olvidan sus raíces, sus tradiciones y sus valores.

